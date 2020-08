Verkehrsbehinderungen auf A71: Panzer fahren durch Thüringen

Eine Kolonne an Gefechtsfahrzeugen aus der Kyffhäuser-Kaserne in Bad Frankenhausen fährt am Montag auf der Autobahn A71 in Richtung Erfurt bei Heldrungen, kurz vor dem Schmücke-Tunnel.

Gegen Mittag setzte sich am Montag in der Kyffhäuser-Kaserne in Bad Frankenhausen eine Kolonne von gut einem Dutzend Gefechtsfahrzeugen, darunter Kampfpanzer Leopard 2 A6 sowie gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Boxer, in Richtung Übungsplatz Ohrdruf (Kreis Gotha) in Marsch. Die Bundeswehr verlegt die Fahrzeuge zum Auftakt einer mehrwöchigen Übung über Thüringer Landstraßen und Autobahnen nach Ohrdruf.