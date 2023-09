Paradiesäpfel aus aller Welt in Bendeleben

Bendeleben. Auf besondere Weise will der Verein Barockes Bendeleben dem Denkmaltag einen Farbtupfer verleihen.

Der Verein Barockes Bendeleben lädt am Sonntag, dem 10. September, zur dritten Auflage des Tomatentags ein. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr dreht sich auf dem Gelände der Orangerie alles um die Paradies- beziehungsweise Liebesäpfel, wie die Tomaten einst bezeichnet wurden.

Geplant sei eine große Tomatenschau, präsentiert von vier Ausstellern. Diese seien zum Teil aus dem Fernsehen bekannt, betonte Vereinschefin Britta Lohre. Um die 300 Tomatensorten sollen zu sehen seien, darunter Raritäten aus der DDR-Zuchtlinie sowie aus aller Welt. „Beeindrucken wird die Schau durch die Vielzahl an unterschiedlichen Farben und Formen“, ist Britta Lohre überzeugt. Damit wolle man am Denkmaltag auch ein bisschen Farbe in die altehrwürdige Orangerie bringen.

Die Besucher könnten hier Früchte verkosten, Samen von Tomatenpflanzen erstehen und mit den Experten ins Gespräch kommen. Zudem sei es möglich, die eigenen Sorten mitzubringen und bestimmen zu lassen. Darüber hinaus soll im Außenbereich der Orangerie ein Händlermarkt mit regionalen Spezialitäten stattfinden. Mit Kaffee, Kuchen sowie Spezialitäten rund um die Tomate sei auch für das leibliche Wohl gesorgt.