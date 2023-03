Seit vielen Jahren richten die Soroptimisten ihre After Work Party für einen guten Zweck aus

Party der Soroptimisten in Sondershausen für guten Zweck

Sondershausen. Der Club der Soroptimisten, der Serviceclub berufstätiger Frauen in Sondershausen, lädt wieder zur After Work Party ein.

Nach langer Pause kann in diesem Jahr wieder eine After Work Party des Clubs der Soroptimisten Sondershausen im Achteckhaus des Schlosses stattfinden. Am Donnerstag, den 30. März, von 18 bis 22 Uhr organisiert der Sondershäuser Serviceklub für berufstätige Frauen die beliebte Veranstaltung. Der Erlös komme wie immer wohltätigen Projekten des Clubs zugute. Neben Musik, Tanz, Essen und Trinken gibt es eine Fotobox und Bilderverlosung.