Patenschaft mit der Bundeswehr soll für Bendeleben nicht nur eine Urkunde an der Wand sein

Bendeleben. Ortsteil Bendeleben und Sondershäuser Bundeswehrsoldaten besiegeln Patenschaft am 19. Dezember in der Orangerie.

Die Idee für eine Patenschaft mit einer Bundeswehrkompanie gibt es schon seit längerem, erzählt René Pfeiffer (parteilos), Ortsteilbürgermeister von Bendeleben. Um so erfreuter sei er gewesen, als der Bundeswehrstandort Sondershausen diesbezüglich Anfang des Jahres auf die Gemeinde zugekommen sei. Konkret sei das die XV. Inspektion der Unteroffiziersschule des Heeres (USH) Lehrgruppe C am Bundeswehrstandort Sondershausen. Einige Einheiten beziehungsweise Kompanien aus Bad Frankenhausen und Sondershausen hätten bereits eine Patengemeinde in der Region, erläuterte der Ortsteilbürgermeister den Hintergrund.

Übergabe der Urkunde am 19. Dezember in der Orangerie

Nachdem der Kontakt hergestellt war, habe es im April dieses Jahres erste Gespräche in Bendeleben gegeben. „Ursprünglich waren die zur Sondierung gedacht. Wir haben aber gleich festgestellt, dass es passt“, erzählt René Pfeiffer. Im Mai habe der Ortsteilrat eine mögliche Patenschaft mit den Sondershäuser Soldaten beschlossen. Wenig später habe dem auch der Gemeinderat zugestimmt. Dies sei eine Voraussetzung gewesen. Nachdem es auch seitens der Bundeswehr grünes Licht gab, ist das Zustandekommen der Patenschaft offiziell.

Die feierliche Übergabe der Patenschaftsurkunde solle im Rahmen eines Appells in der Orangerie in Bendeleben, am Dienstag, dem 19. Dezember, um 15.30 Uhr stattfinden. Dazu seien auch die Einwohner Bendelebens herzlich eingeladen.

Oberste Prämisse ist für den Ortsteilbürgermeister, „dass wir die Patenschaft leben und nicht nur die Urkunde an der Wand haben“. Obwohl noch nicht offiziell besiegelt, hat es bereits eine erste gemeinsame Aktion in Form eines Umwelttages gegeben. So hatten Einwohner, Bauhof-Mitarbeiter und Vertreter von Vereinen des Ortes mit Hilfe von um die 30 Soldaten am 17. November – in Vorbereitung auf den Volkstrauertag – das Umfeld des Kriegerdenkmals sowie den Kirchgarten in Bendeleben auf Vordermann gebracht.

„Das war eine tolle Aktion“, berichtete René Pfeiffer. Man habe Dank der Unterstützung in relativ kurzer Zeit sehr viel geschafft. „Wenn da zusätzlich um die 30 Helfer kommen, sieht man auch etwas“, fügte er noch an.

Beim Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Orangerie, zu dem am Samstag, dem 16. Dezember, ab 14 Uhr eingeladen wird, werden einige Soldaten aus der Kreisstadt erneut in Bendeleben erwartet. „Sie kümmern sich um den Grillstand“, kündigte der Ortsteilbürgermeister an. Die Organisation des Weihnachtsmarktes laufe unter der Regie des Denkmal- und Geschichtsvereins „Barockes Bendeleben“.

Wie die Patenschaft künftig aussieht, „wird sich ergeben“, ist René Pfeiffer überzeugt. Gegenseitige Besuche bei Feierlichkeiten und speziellen Anlässen, sollen auf jeden Fall dazugehören.

Auch einen oder mehrere Umwelttage in Bendeleben könne man sich im kommenden Jahr gut vorstellen. „So wie sie uns unterstützen, werden wir versuchen, dies auch zutun“, betonte er.

Konkret sei noch nichts besprochen worden, vorstellbar sei aber einiges..