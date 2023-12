Pegel der Helme bei Mönchpfiffel-Nikolausrieth stagniert

Etwa einen Kilometer nördlich von Mönchpfiffel-Nikolausrieth im Kyffhäuserkreis wurde am Donnerstag ein Deich geöffnet. Kreisbrandinspektor Jonas Weller sah sich am Freitag die Lage vor Ort an.

Mönchpfiffel-Nikolausrieth Durch die Öffnung eines Deiches hat sich die Hochwasser-Situation leicht entspannt. Eine Entwarnung bedeutet dies aber nicht

„Aus derzeitiger Sicht war es die richtige Entscheidung“, sagt Martin Pollack, stellvertretender Pressesprecher des Landratsamtes des Kyffhäuserkreises. Die Rede ist von der Öffnung eines Deiches, rund einen Kilometer nördlich der Ortschaft Mönchpfiffel-Nikolausrieth am Donnerstag gegen 18.30 Uhr. Zu diesem Schritt habe man sich entschlossen, um die Hochwassersituation an der Helme zu entschärfen und damit „den Ort zu schützen“. In einer Abstimmung des Kyffhäuserkreises, Landkreises Mansfeld-Südharz mit Fachleuten des Freistaates Thüringen und Sachsen-Anhalts sei die Entscheidung dazu gefallen.

Grund für das Hochwasser sei die Tatsache, dass der Stausee Kelbra aufgrund tagelangen Dauerregens an die Kapazitätsgrenzen seines Fassungsvermögens gelangt ist. Um diesen zu entlasten, müsse Wasser abgelassen werden. Dadurch wiederum erhöhe sich der Pegelstand der Helme, erklärte Pollack. „Aufgrund des notwendigen Wasserabflusses aus dem Stausee Kelbra war die Öffnung des Deiches im sachsen-anhaltinischen Bereich unumgänglich“, betonte der Pressesprecher. Das Wasser laufe nun auf das sogenannte Rieth, eine landwirtschaftliche Nutzfläche, die für derartige Notfälle vorgesehen sei. Aktuell könne man von einer leichten Entspannung der Lage sprechen, da der Pegelstand der Helme stagniert, aber noch nicht von einer Entwarnung, machte er am Freitag deutlich.

Ein Krisenstab tagt seit dem 22. Dezember, als abzusehen war, dass sich die Hochwasserlage im Landkreis zuspitzen könne, täglich. In Mönchpfiffel-Nikolausrieth wurden dann am 27. Dezember durch die Einsatzkräfte Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt und tags darauf fortgeführt. So hätten am Donnerstag um die 70 Einsatzkräfte den Ort mit Sandsäcken geschützt. Auch über den Jahreswechsel solle der Krisenstab täglich zusammenkommen, um die Situation jeweils neu zu bewerten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen zu können. Ein Thema beim Treffen des Stabs am Freitag war zudem die Tatsache, dass bei drei, vier Häusern in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses des Ortes die sanitären Anlagen nicht genutzt werden könnten, da das Grundwasser angestiegen ist und das Brauchwasser nicht ablaufen könne. Auch dafür wolle man zeitnah eine Lösung finden, versicherte Pollack.

Der Bürgermeister von Mönchpfiffel-Nikolausrieth, André Schlegel (pl.), kann sich an eine derartige Hochwasserlage nicht erinnern. Im Jahre 1994 habe es das hier zum letzten Mal gegeben, allerdings nicht ganz so schlimm wie aktuell, erzählt er. Mit der Öffnung des Deiches verbinde auch er die Hoffnung, dass der Pegelstand allmählich zurückgehe. Im Normalfall würde der am Pegelhäuschen im Ort mit etwa 90 Zentimetern gemessen. Im vergangenen Jahr seien es beim Hochwasser 1,75 Meter gewesen. Aktuell seien dies 2,98 Meter - ein Zentimeter niedriger als am Donnerstag. „Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mönchpfiffel-Nikolausrieth kontrollieren die Pegelstände schon seit mehreren Tagen. Die sind alle im Dauereinsatz“, so der Bürgermeister, der sich ob dieses Einsatzes bedankt. Hinzu komme hier noch die regelmäßige Deichkontrolle.

Martin Pollack verwies darauf, dass aufgrund der aktuellen Situation das Betreten sämtlicher Deichanlagen im Bereich der Helme verboten ist.