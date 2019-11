Pendler, Sportler und die Ernte

Das Statistische Jahrbuch weist jedes Jahr die wichtigsten Zahlen und Fakten in Thüringen aus. Was die Statistiker für das Jahr 2018 im Bereich Bildung, Wirtschaft und Tourismus erfasst haben, gibt es hier:

Bevölkerung

75.009 Menschen, darunter 2027 Ausländer, zählte das Landesamt am letzten Tag im Jahr 2018 im Kyffhäuserkreis. Dieser erstreckt sich über 1038 Quadratkilometer, wobei durchschnittlich 72 Einwohner pro Quadratkilometer leben. Bis zum 31. Dezember gab es 43 Gemeinden, wovon 19 weniger als 500 Einwohner und nur eine mehr als 10.000 Einwohner zählte. 515 Kinder kamen im vergangenen Jahr zur Welt, darunter acht Mehrlingsgeburten. Gestorben sind 1190 ­Menschen. Die Ehe gingen 379 Paare ein. 134 ließen sich scheiden.

Erwerbstätigkeit

Zum 30. Juni 2018 wurden 28.508 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Wohnort Kyffhäuserkreis gezählt, 20.389 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort. Das Pendlersaldo beträgt -8119, also 8119 Beschäftigte, die zur Arbeit in einen anderen Landkreis oder ein anderes Bundesland pendeln. Die meisten Arbeitsplätze im Kreis gibt es im Bereich der Erbringung von Diensteliestungen (6972 Stellen), im produzierenden Gewerbe (5090) und in Handel, Gastgewerbe und Verkehr (3767). Im Durchschnitt waren vergangenes Jahr 3231 Menschen arbeitslos; das entsprach einer Quote von 8,3 Prozent.

Unternehmen und Arbeitsstätten

Das Unternehmensregister verzeichnete zum 30. September 2018: 2744 Betriebe. Davon hatten 2403 bis zu neun Beschäftigte und sechs Firmen 250 und mehr. Zehn Unternehmen beantragten 2018 ein Insolvenzverfahren, vier wurden mangels Masse abgewiesen. 279 Gewerbe wurden angemeldet. 372 Gewerbe abgemeldet; davon hatten 29 Betriebe einen Nachfolger.

Bautätigkeit und Wohnungen

42.522 Wohnungen verzeichnete die Statistik zum 31. Dezember, wovon der größte Teil drei und vier Wohnräume hatte. Jedem Einwohner standen 49,4 Quadratmeter zur Verfügung. Von den 24.933 Wohngebäuden waren mehr als die Hälfte Einfamilienhäuser (19.316). 67 Wohngebäude wurden fertiggestellt, davon 55 Neubauten.

Land- und Forstwirtschaft

Der Kreis umfasst 103.791 Hektar, wovon 6135 Hektar Siedlungsfläche sind. Wald steht auf 24.624 Hektar. 66.647 Hektar sind landwirtschaftliche Flächen. Als solche genutzt werden 64.400 Hektar. Auf 37.100 Hektar wird Getreide angebaut, auf 12.500 Hektar Winterraps. Geerntet wurden 2018 beispielsweise 151.500 Tonnen Winterweizen, 44.800 Tonnen Wintergerste, 1100 Tonnen Kartoffeln, 63.900 Tonnen Zuckerrüben und 35.700 Tonnen Winterraps. Am 3. November zählte man 6136 Rinder aus 135 Haltungen, davon 1586 Milchkühe.

Produzierendes und Bau-Gewerbe

Im verarbeitenden Gewerbe und Bergbau existieren 49 Betriebe mit 4565 Beschäftigten, die einen Umsatz von 1,026 Milliarden Euro erzielten. Die Exportquote betrug 45,4 Prozent. Es gab es im Durchschnitt 18 Baubetriebe mit 629 Mitarbeitern. Der baugewerbliche Umsatz betrug 100,3 Millionen Euro.

Tourismus

42 Beherbergungsstätten mit 2636 Betten, die durchschnittlich zu 41,6 Prozent ausgelastet waren, verzeichnete der Kyffhäuserkreis. 106.940 Touristen besuchten den Kreis. Übernachtungen wurden 357.293 registriert bei einem Aufenthalt von im Schnitt 3,3 Tagen.

Bildung und Kultur

28 allgemeinbildende Schulen mit 330 Klassen und 6570 Schülern gab es im Schuljahr 2018/19. An den vier berufsbildenden Schulen wurden 99 Klassen mit 1447 Schülern gebildet. 639 Schüler verließen die Schule; ohne Abschluss blieben 53. 271 Schüler schafften den Realschulabschluss, 182 das Abitur und 121 einen Hauptschulabschluss.

Theater Nordhausen und Loh-Orchester Sondershäuser zählten bei ihren 483 Veranstaltungen 89.100 Besucher in der dem Statistischen Landesamt zuletzt ausgewerteten Spielzeit 2016/17. Die sieben öffentliche Bibliotheken hatten 2500 aktive Benutzer. 167 Sportvereine gab es Anfang 2018. Die Vereine hatten 11.839 Mitglieder, davon 8114 Männer. 3152 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren waren in den Vereinen sportlich aktiv.

Gesundheit

Bis Ende 2018 weist das Statistische Jahrbuch für den Kyffhäuserkreis 195 Ärzte und 62 Zahnärzte aus. Jeder Arzt ist so im Schnitt für 385 Einwohner zuständig; je Zahnarzt sind es 1210 Einwohner. Im Landkreis existieren 16 ambulante Pflegeeinrichtungen (Stichtag 15. Dezember 2017), die 999 Pflegebedürftige betreuen. Stationäre Pflegeeinrichtungen gibt es 24, in denen 1226 Bewohner leben. 3116 Pflegebedürftige erhalten Pflegegeld.

Umwelt

Im Kreis fielen 35.515 Tonnen Haushaltsabfälle, davon 11.407 Tonnen Hausmüll – 150 Kilogramm pro Einwohner. 15 Abfallanlagen gab es 2017, an die 86.490 Tonnen Abfälle geliefert wurden. 16.953 Tonnen stammten aus Thüringen, 58.501 Tonnen aus anderen Bundesländern und 11.037 Tonnen aus dem Ausland.