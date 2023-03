Perfekt eingespieltes Duo begeistert beim Schlosskonzert in Sondershausen

Sondershausen. Geiger Tomo Keller und Pianist Bernd Glemser musizieren gemeinsam mit dem Loh-Orchester

Ins schöne Ambiente des Blauen Saals lud das Loh-Orchester am Sonntag zum Schlosskonzert ein. Die Leitung hatte erneut Tomo Keller von der Londoner Academy of St. Martin in the Fields.

Zu Beginn erklang eine „Ouvertüre für Streicher“ von Witold Lutoslawsky. Mit präzisen Körperbewegungen, teils auch unter Zuhilfenahme seines Geigenbogens, dirigierte Keller vom Platz des Konzertmeisters aus. Rhythmisch betont zeigte sich die Musik, in der Form traditionell, aber bereits zeitgenössische Reihentechniken verwendend.

Den Mittelpunkt der vormittäglichen Stunde bildete Felix Mendelssohn Bartholdys jugendliches Doppelkonzert für Violine, Klavier und Streichorchester d-Moll. Zu Keller, der hier Solist und Dirigent in einer Person war, trat Pianist Bernd Glemser, Professor an der Würzburger Musikhochschule.

In kraftvollem Pathos eröffnete das Orchester den ersten Satz. Mit dramatischer Geste setzten die beiden Solisten ein. Sie präsentierten sich als perfekt eingespieltes Duo. Die hohen technischen Ansprüche des brillant angelegten Werkes hatten sie scheinbar mühelos im Griff. Einen schönen Moment bildete das an Mozart anklingende Seitenthema, sanglich durch die Geige vorgetragen und vom Klavier reizvoll umspielt. Ein ausdrucksstarkes Rezitativ der Violine eröffnete den Durchführungsteil. Dann löste sich die Thematik in glanzvolles Figurenwerk beider Solisten auf.

Klanglich apart eröffnete das mit Dämpfern gespielte Orchester den langsamen Satz. Der Pianist übernahm das Thema und trat dann in bestens abgestimmtes kammermusikalisches Spiel mit dem Geiger ein. Letzterer gestaltete beim Mittelteil eine ausdrucksstarke Melodie, umrankt von zartem Passagenwerk des Klaviers. Mitreißendes Musizieren prägte das Schlussrondo.

Die Spielfreude war beiden Solisten mühelos anzusehen. Das kontrastierende kantable Seitenthema blieb Episode. Stürmische Oktavgänge des Pianisten bestimmten den Abschluss. Die Zuhörer im nahezu ausverkauften Saal reagierten mit begeistertem Applaus

Am Ende des Konzerts präsentierte sich das nunmehr durch Bläser verstärkte Orchester mit der recht selten gespielten Sinfonie Nr. 91 Es-Dur von Joseph Haydn. Festliche Klänge prägten die langsame Einleitung des ersten Satzes. Elegant setzte das Thema des Allegro ein, sich bald in kraftvollem Tutti steigernd. Musikantischer Schwung bestimmte den weiteren Verlauf.

Gemütvoll schritt das Thema im Andante voran. Schöne Abwechslung brachte der zeitweilige solistische Einsatz des Streichquartetts. Finessen in der Instrumentation zeigten die folgenden Variationen. So gesellte sich ein Fagott solistisch zum Streichorchester, später traten Celli und Geigen in reizvollen Dialog. Das kraftvolle Menuett klang an alpenländische Volkstänze an. Im sanft dahin gleitenden Trio spielte das Fagott erneut eine schöne Kantilene. Die ganze Fülle klassischer Heiterkeit zeigte das Finale. Klar arbeiteten die Musiker alle dynamischen Kontraste heraus. Der Mittelteil brachte kurze leidenschaftliche Aufwallungen, bevor eine mitreißende Coda den Schlusspunkt setzte.