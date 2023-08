Perfekte Bedingungen locken zum Reitsport nach Keula

In Keula hieß der Reit- und Fahrverein am Wochenende zum Festival der Pferde willkommen. Einer der Höhepunkte war das M-Springen am Sonntagnachmittag.

Keula. Der Reit- und Fahrverein freut sich über viel Zuspruch zum Festival der Pferde.

Die große Bühne gehörte in Keula am Sonntag vor allem den Kleinen. Vor Beifall klatschendem Publikum gingen die jüngsten Pferdesport-Enthusiasten an den Start – aber nicht auf den echten tierischen Schönheiten auf vier Beinen, sondern auf einstieligen Holzstockpferden. Beim sogenannten Steckenpferdrennen – eine Premiere für den Keulaer Verein – stand der Spaß im Vordergrund. Die Organisatoren hatten einen Miniparcours aufgestellt und tolle Preise parat.

Das schien so viel gute Laune zu verbreiten, dass auch der erwachsene Philipp Lange einen Stockpferderitt wagte. Sein Veranstaltungsservice „Full Stereo“ unterstützt den Keulaer Reit-und Fahrverein seit einigen Jahren bei der Ausgestaltung und so war er auch für diesen kleinen Spaß zu haben.

Prüfung für junge Vierbeiner, die Reitpferde werden wollen

Ernst wurde es beim zweitägigen Festival der Pferde aber natürlich auch. Gefordert waren Pferd und Reiter bei Dressur- und Springprüfungen der Klassen E bis M. Selbst die Reitpferdeprüfung für die ganz jungen Vierbeiner wurde in Keula abgenommen. „Dafür nutzen wir immer die frühen Stunden am Morgen, damit die jungen Pferde möglichst wenig abgelenkt sind und mit ihren ersten Aufgaben im Parcours mit positiven Erlebnissen verbinden“, erklärt die Vereinsvorsitzende Janine Biedermann. Die Prüfungen seien langwierig und könnten nicht überall abgelegt werden.

„Wir aber haben uns bewusst dafür entschieden, um die Pferde so früh wie möglich auf einen guten Weg zu bringen. Schließlich wollen wir alle möglichst lange Freude miteinander haben“, so Biedermann, deren Liebling „Rocco“ selbst schon stolze 27 Jahre zählt.

Besonders gut kamen am Wochenende unter den Reitern und Kutschfahrern – auch die zeigten zum Hindernisfahren am Sonntag ihr Können – die gut vorbereiteten Rasen- und Sandplätzen an. Der Dauerregen der letzten Tage hatte sein Übriges zur guten Pflege hinzugetan. „Wässern mussten wir jedenfalls nicht mehr“, lacht Janine Biedermann. Die Plätze waren einfach nur perfekt, hieß es.

Und weil sich die guten Bedingungen in Keula herumgesprochen haben, kommen auch immer wieder Stammstarter zum Festival der Pferde. Selbst aus Hamburg, Göttingen, Hannover und Sangerhausen reisten Pferdesportler an. „Die gute Anbindung zur Autobahn 38 kommt uns da zugute“, so die Vereinsvorsitzende.

Gute Besserung wünscht der Verein der Reiterin aus der Landgemeinde Drei Gleichen. Sie musste nach einem schweren Sturz am Samstag ins Krankenhaus gebracht werden, hatte sich aber bereits am Abend per Telefon gemeldet, dass noch einmal alles gut gegangen und sie auf dem Weg der Besserung sei. „Da waren wir alle erst mal erleichtert, nachdem der Schock zunächst groß war“, so Biedermann.

Am Ende gab es trotz des Wermutstropfens des Unfalls für die rund 50 Mitglieder und vielen freiwilligen Helfer nur ein Resümee: das Festival der Pferde war ein Höhepunkt im Vereinsleben, der wohl auch einen neuen Zuschauerrekord verbuchen kann. „Das freut uns und macht uns stolz“, so die Vereinschefin.

Mehr Fotos unter www.ta-sondershausen.de

Am Sonntagnachmittag zeigten zunächst die kleinen Reiter auf den Steckenpferden ihr Können. Foto: Ireen Wille

Glimpflich ist der Sturz von Yves Bellstedt vom Reitverein Großbrüchter beim M-Springen ausgegangen. Foto: Ireen Wille

Dr. Matthias Füldner aus Ellrich siegte beim M-Dressurspringen und drehte vor der Siegerehrung noch eine Runde über den Parcoursplatz. Er stand den Keulaern als Turniertierarzt übers Wochenende zur Seite. Foto: Ireen Wille