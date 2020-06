Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Persönliche Energieberatung wieder möglich

Ab sofort bietet die Verbraucherzentrale Thüringen im Kyffhäuserkreis wieder persönliche Energieberatungen an. Die Beratungen finden in Sondershausen im Bürgerzentrum Cruciskirche (Crucisstraße 8) und in Artern in den Räumen des VdK (Leipziger Straße 17) statt.„In den vergangenen Wochen wurden unsere Beratungen per Telefon oder per E-Mail gut und gern genutzt. Diese Möglichkeit besteht natürlich weiter“, sagte Energiereferentin Ramona Ballod. Trotzdem gebe es Fragen, die sich im persönlichen Gespräch am besten klären lassen. „Vor allem, wenn der Berater Baupläne oder Verbrauchsabrechnungen in Augenschein nehmen muss. Ratsuchende werden gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Beratungstermine finden nur nach vorheriger Terminabsprache unter 0800/809 802 400 (kostenfrei) oder 0361/555140 statt.