Jeder, der ­be­reits alt genug war, um diese Stunden bewusst mitzuerleben, weiß heute noch ganz genau, wo er am Abend des 9. November 1989 war und was er damals getan hat. Jeder hat seine ganz eigenen Ost-West-Geschichten erlebt.

Viele haben herbe persönliche Verluste hinnehmen müssen nach dem Zusammenbruch der DDR. Viele sind bald nach der Wende in die alten Bundesländer übergesiedelt. Eben dorthin, wo es Arbeit und einen ordentlichen Lohn gab. Viele sind dort für immer sesshaft geworden. Einige aber kommen seit einiger Zeit auch wieder zurück. Auch gibt es viele Westdeutsche, die sich im Osten eine neue Existenz aufgebaut haben, sei es als Helfer in Verwaltungen oder in Betrieben oder als Kinder dieser Menschen. Es sind aber auch viele Ostdeutsche in der alten Heimat geblieben, haben nicht aufgesteckt und auch im neuen kapitalistischen System Karriere gemacht und sich eine neue Existenz aufgebaut.

Die Verbindungen zwischen den alten und neuen Bundesländern basieren vor allem auf persönlichen Geschichten. „Nur mal gucken“ wollten ganz viele, die 1989/1990 über die Grenze gen Westen gegangen sind. Nur mal gucken wollen auch heute noch viele, die sich als Ostdeutsche wunderschöne Städte wie Hamburg, München oder Speyer im Westen anschauen oder diejenigen Westdeutschen, die von Besuchen in Dresden, Erfurt oder Leipzig nicht genug bekommen. Es ist der gegenseitige Austausch, der das Zusammenwachsen fördert, fernab von wirtschaftlichen und rein monetären Unterschieden, die es auch heute noch gibt. Totalverweigerer, die selbst nach 30 Jahren noch nicht im „anderen Teil Deutschlands“ waren, gibt es natürlich auch. Aber auch die sind Teil der Gesellschaft im vereinten Deutschland.

Letztlich sind die meisten in den alten und neuen Bundesländern froh, dass sie sich in einer freien Gesellschaft ganz nach ihrem Gusto entfalten können. Dem einen ist dieses Privileg mehr, dem anderen weniger bewusst.

Die Lokalredaktion wollte anlässlich des heutigen Jahrestages wissen, was die Menschen im Kyffhäuserkreis mit dem Mauerfall und der politischen Wende verbinden und wie sie das ganze 30 Jahre danach einordnen.