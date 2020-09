Perspektive wechseln und zuhören

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat (2. Kor 5,19).

Die zweite Hälfte des Jahres ist in vollem Gange. Der Urlaub ist vorüber, der Schulanfang beziehungsweise der Schulstart sind gelaufen, die Diskussionen um Corona und das Krisenmanagement in der Pandemie sind immer präsent.

Die eine oder andere Demonstration haben wir schon erlebt und dass sie stattfinden können ist zweifellos richtig, auch wenn ich die Ängste und Meinungen, die dort geäußert werden, nicht teile. Und dann sehe ich die Bilder vom vorigen Wochenende. Ich sehe die Menschen die friedlich demonstrieren, ich sehe die, die aufgebracht sind und ich sehe die Bilder von geworfenen Gegenständen auf Polizisten, von niedergerungenen Menschen, vom Versuch den Reichstag zu stürmen.

Im Angesicht dieser Bilder fällt es mir schwer, über Versöhnung zu sprechen. So unendlich weit von einander entfernt sind Demonstranten und Gegendemonstranten, zu absolut das Reden von „Wahrheit und Lüge“, von „Wir gegen Die“.

Da von Versöhnung zu sprechen scheint wie weltfremdes Gequatsche. Wie soll das gehen?

Paulus spricht von der Versöhnung, die Gott für die Welt gebracht hat. In Christus.

Es ist die Grundüberzeugung des Glaubens an Jesus Christus, dass Gott selbst erlebt hat, was es heißt Mensch zu sein. Trauer, Freude, Liebe, Schmerz.

Gott wechselt die Perspektive und geht in den Tod. Und darüber hinaus. Durch Jesus stellt Gott Versöhnung her, weil er liebt, nicht weil er besiegen will. Jesus stirbt für mich, überwindet den Tod für mich und ich glaube: In seiner Auferstehung kann ich erkennen, was Gott für die Menschen will. Nämlich das Leben.

Und damit ist der Auftrag an mich gestellt: Perspektive wechseln, zuhören, den anderen als Mitgeschöpf erleben. Versöhnung kann es nur geben, wenn der Hass aufhört.

Frieden kann es nur geben, wenn ich die Waffen niederlege. Verbale und tatsächliche. Und natürlich gibt es Menschen, die an Versöhnung nicht interessiert sind.

Aber Versöhnung fängt in mir selbst an. Und zuvor hat Gott sie für mich und dich angefangen. Ich glaube, es lohnt sich. Gerade heute, gerade in diesem Jahr.