Mit ihrem Tanz um den Raben Socke hatten die Kinder ihren großen Auftritt bei der Damenprunksitzung in Hohenebra. Damit starteten die Narren vom Honawerschen Carnevalsverein in die neue Session.

Peter tritt in Windeln vor den Damenrat

Die Damen hatten zum Auftakt der Session bei den Narren in Honawer (Hohenebra) wieder einmal das Sagen. Elf Grazien thronten bei der Prunksitzung allein auf den Ratssitzen hinter der Bühne. Aber weder dort noch im fast voll besetzten Saal an der Gemeindeschänke fand sich für den Peter die Dame des Herzens. Dabei entblößte Peter-Darsteller Peter Kühnert in seiner lustigen Rückschau auf Entstehung und Leben eines Jungen aus Schernberg, den es später nach Hohenebra verschlagen hat, buchstäblich Herz und Haut. Statt großer Gefühle löste sein Auftritt in Windeln bei den Frauen kreischendes Gelächter aus und auch die Herren im Saal lachten Tränen.

Ähnlich freizügig und humorvoll wie der Peter unterhielt auch die Oma, verkörpert von der Präsidentin des Damenelferrates vom Honawerschen Carnevalsverein (HCV), Ulrike Severin, das Publikum. Das sie es in ihrer Rolle immerhin zu einem Ehemann gebracht hatte, drehte sich ihr Späße-Karussell um Pannen und Peinlichkeiten im häuslichen Verkehr. Eingeschoben um eine Pause im Programm zu vermeiden, weil die Gardemädchen nicht schnell genug umgezogen waren, sorgten Nancy Schimke und Nick Wenzel mit ihrem Sketch für eine erstklassige Nummer im Programm. Über bejubelte Auftritte konnten sich auch die Tanzgruppen und Garden des HCV bei der ersten großen Veranstaltung in dieser Saison freuen. Mit einem Sirtaki zum Saalfeuerwerk ließen die Damen vom Elferrat die Stimmung explodieren. Absolute Party war angesagt, als die Figuren aus Kinder-Comicserien zu den vielen im Publikum vertrauten Erkennungsmelodien mit gekonnte Tanzschritten über die Bühne fegten. Das Singen übernahm die Menge im Saal. Ebenso natürlich auch bei den Parodien auf Disco- und Mallorca-Hits. Die Jugendgarde hatte bei ihren Auftritt zu den Liedern über Biene Maja und Heidi ebenfalls vielstimmige Chorbegleitung. Um eine lautstarke geforderte Zugabe kam sowieso keine Tanzgruppe herum. Reichlich Beifall heimste auch Vereinsvorsitzender Jens Kühnert für seine flinke Kehreinlage zwischen zwei Darbietungen auf der Bühne ein. Wenn die Damen den Hut aufhaben, muss sich der Chef mit solchen Auftritten begnügen. Er wurde dafür aber auch von der Präsidentin gelobt und auf offener Bühne gleich noch beglückwünscht. Der Obernarr in Hohenebra feierte jüngst 60. Geburtstag.