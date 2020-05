Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pfarrei St. Elisabeth gehört künftig zu Nordhausen

Die Katholische Gemeinde „St. Elisabeth“ in Sondershausen wird ab kommendem Jahr der Gemeinde „Dom zum Heiligen Kreuz“ in Nordhausen angehören. „Im Zuge der Strukturreform des Bistums Erfurt zählt Sondershausen ab 2021 als größter Kirchort zur Dompfarrei Nordhausen“, sagt Pfarrer Günter Albrecht. Das Bistum Erfurt begründe seine zehnjährige Strukturreform als Reaktion auf die zurückgehende Anzahl an Gemeindemitgliedern. Die Reformen begannen bereits im Jahr 2010 und finden in diesem Jahr ihren Abschluss, so Pfarrer Günter Albrecht im Gespräch. Das Bistum bestehe ab dann aus sieben Dekanaten und 33 Pfarreien. Im August dieses Jahres beginne bereits die gemeinsame pastorale Arbeit. Diese beziehe sich auf den Erstkommunionkurs, die Firmvorbereitung sowie die Erwachsenenarbeit. „Als Pfarrer bleibe ich aber weiterhin tätig“, sagt Albrecht.

Aktuell hält die Gemeinde drei Gottesdienste in der Woche ab: Abendmesse am Donnerstag und Sonntag-Vorabendmesse am Samstag jeweils um 18 Uhr sowie das Hochamt am Sonntag um 10.15 Uhr. Zugelassen seien pro Gottesdienst 30 Besucher mit Mundschutz. „Bei mehr Besuchern ist eine Tonübertragung in den Gemeindesaal möglich“, sagt Pfarrer Günter Albrecht. „Aktuell überlegen wir, einen weiteren Gottesdienst am Wochenende zu halten“, fügt er hinzu. Eine Voranmeldung sei nicht nötig. Da es kaum Orgelspiel und Gesang gebe, sei die Dauer des Gottesdienstes stark verkürzt. Er selbst als Pfarrer trage keinen Mundschutz außer bei der Kommunionsausteilung. „Die Situation ist ungewohnt, aber wir sind froh, wieder Gottesdienste halten zu können“, sagt Albrecht.