Pfefferlein. Arbeitsmarkt muss fairer werden

Einen weniger krisenanfälligen Arbeitsmarkt hält Babett Pfefferlein, arbeitspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Thüringer Landtag anlässlich des 1. Mai für wichtig.

„Die Arbeit in den Berufen, die besonders stressig und derzeit auch oft noch besonders risikoreich ist – die wird viel zu selten wahrgenommen und noch seltener vernünftig bezahlt. Symbolische Handlungen nutzen wenig, debattieren darüber ist auch selten zielführend. Deshalb fordern wir einen fairen Arbeitsmarkt, auskömmliche und tarifgebundene Bezahlung für alle Berufe. Für die Arbeit, die jetzt in der Krise als systemrelevant eingestuft wird genauso wie für die vielen prekären Beschäftigungsverhältnisse, die keinerlei soziale Absicherung bieten“, schreibt Pfefferlein in ihrer Mitteilung zum Tag der Arbeit.