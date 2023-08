Pferdestärken und Muskelmänner beim Traktortreffen in Badra

Badra. Zum 12. Traktortreffen in Badra glänzten die Landmaschinen und gestählte Oberkörper

Drei Tage lang trafen sich über 100 Traktorenfreunde auf der Paradewiese in Badra. Eingeladen hatten die Treckerfreunde zum zwölften Mal.

„Ich bin recht zufrieden mit dem ganzen Ablauf der Veranstaltung, eine rundum gelungene Sache, wobei jeder Mitstreiter angepackt hat, selbst die Jugend hat sich mit eingebracht“, sagt Vereinschef Henrik Wittmann. Skurril und ideenreich war so manches Gefährt. Ob auf Hochglanz poliert oder in altehrwürdigen Pracht erstrahlten die Traktoren, die einst ihren Dienst auf Feld und Flur taten. Liebevoll hergerichtet, repariert und lackiert – da kamen die Besucher ein ums andere Mal ins Staunen.

Aus einem alte Güllefass hatte ein Bastler aus Bennungen einen komfortablen Wohnwagen gebaut. Die Idee kam Kevin Launicke mit Vater Thomas. Mit einer passenden Anhängerkupplung für Traktor und Pkw kann das Wohnfass gezogen werden. Das „Hobbit-Fass“ bietet sieben Quadratmeter Fläche, zwei Schlafgelegenheiten, Kühlschrank und Licht – perfekt für eine Campingtour. Launicke ist zum ersten Mal in Badra, für das Wohnfass war es die Jungfernfahrt. „Ich hätte nie gedacht, was das für Arbeit macht, eine Wasserwaage war nicht zu gebrauchen, es war eben alles rund. Zwei Monate habe ich nach Feierabend für den Umbau gebraucht“, erzählt der Bennunger.

Vereinsmitglied Andreas Rozanski aus Berga/Kelbra wurde zwischenzeitlich zum „Reiner“ laut Aufdruck auf seinem T-Shirt. „Es hat am Freitag wie aus Kübeln genossen, über vierzig Liter auf dem Quadratmeter, das war schon heftig, alle Sachen pitschnass, Vereinsmitglied Reiner half aus“, freute sich Rozanski.

Mit Stolz präsentierte er am Samstag bei herrlichem Sonnenschein und blauem Himmel seinen Traktor MTS 88 Baujahr ’77. Er hängt an dem Trecker, haben doch beide dasselbe Herstellungsjahr.

Die Eisenschmiede aus Esperstedt ist eine feste Größe bei den Treckerfreunden. Diesmal trumpften die Muskelmänner mit spektakulären Kraftakten auf. Daniel Weiß aus Badra, selbst 2,10 Meter groß und 140 Kilogramm schwer, ließ sich nicht lange bitten und nahm die Herausforderung der Eisenmänner an, um so manches Gewicht in die Höhe zu bugsieren. Manch anderer scheiterte trotz größter Anstrengung an der Prozedur. Von Beginn an dabei sind auch der Deutz G30S und Klaus Barche – und darauf ist er mächtig stolz.