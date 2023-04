Pflanzentauschbörse in Bad Frankenhausen

Zum 9. Mal organisieren Andreas (Foto) und Sabine Zeidler in diesem Jahr in der Frankenhäuser Altstadt eine Pflanzentauschbörse. In diesem Jahr sollten sich Gartenfreunde und Pflanzenliebhaber den 13. Mai vormerken.

Bad Frankenhausen. Pflanzenfreunde können am 13. Mai in der Altstadt wieder Absenker abgeben und mitnehmen

Pflanzenliebhaber in Bad Frankenhausen und Umgebung sollten sich den 13. Mai vormerken. Von 14 bis 16 Uhr findet auf dem Altstädter Markt wieder die beliebte Pflanzentauschbörse statt. Ein Mal im Jahr organisieren Sabine und Andreas Zeidler das Tauschpodium für Gartenfreunde, in diesem Jahr zum neunten Mal. Getauscht oder verschenkt werden kann alles, was Anfänger oder Hobbygärtner an Samen, Pflanzen, Stecklingen, Zwiebeln übrig haben. Nebenbei werden Erfahrungen und Tipps geteilt, denn die Tauschbörse hat sich von Beginn an zu einem geselligen Treffpunkt entwickelt, auf dem immer auch ausgiebig gefachsimpelt wird.