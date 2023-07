Pflanzungen und Sanierungsarbeiten auf den Friedhöfen der Gemeinde Kyffhäuserland

Kyffhäuserland. Gemeinde Kyffhäuserland investiert jährlich rund 30.000 Euro in die Erhaltung und die Modernisierung von Friedhöfen. Diese Neuerungen stehen aktuell an.

Letztmalig wurde eine Erhöhung der Friedhofsgebühren in der Gemeinde Kyffhäuserland im November des Jahres 2021 beschlossen. Wie überall im Landkreis seien die Gebühren damals neu kalkuliert, Personal- und Investitionskosten mit aufgenommen worden, erklärte Knut Hoffmann (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Kyffhäuserland.

Infolge dessen bestehe seitdem für die Gemeinde die Möglichkeit, jährlich rund 30.000 Euro in die örtlichen Friedhöfe der Gemeinde zu investieren und den aus Vorjahren bestehenden Sanierungsstau entgegenzuwirken beziehungsweise abzubauen. „Davon machen wir Gebrauch“, betonte Hoffmann.

Umfangreiche Pflanzungen auf mehreren Friedhöfen der Gemeinde

So stünden zum Beispiel auf den Friedhöfen in Rottleben und Bendeleben die Erneuerung von Zäunen auf dem Programm. In Rottleben sei dies bereits erfolgt, in Bendeleben solle das noch in diesem Jahr geschehen. Auf dem Göllinger Friedhof ist geplant, zwei neue Grabfelder inklusive der Zuwegungen anzulegen. Eine neues Grabfeld solle auch in Günserode entstehen. Hier sei überdies eine Hangsicherung in Verbindung mit der Erneuerung eines Zauns vorgesehen.

Umfangreiche Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern unterschiedlichster Art sind auf den Friedhöfen in Bendeleben, Göllingen, Rottleben, Seega und Steinthaleben vorgesehen. Auch wolle man in diesem Jahr auf einzelnen Friedhöfen die Einfriedungsarbeiten sowie Sanierungen der Trauerhallen fortsetzen – und dies auch in den kommenden Jahren. Zudem stünde perspektivisch in den einzelnen Orten die Erneuerung der Wasserentnahmestellen auf den Friedhöfen an. Die Planungen dafür würden bereits laufen, informierte der Bürgermeister.