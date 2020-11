Musik kann verbinden, über Krisen hinweghelfen, Menschen stärken, die an den Rand gedrängt werden. Die Jüngsten zum Beispiel. „Kinder an die Macht!“, fordert Tanzlehrer und Sänger Miles Shane seit diesem Sommer in seinem viele tausend Mal geklickten Video. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Ist eigentlich immer aktuell, doch jetzt während Corona wichtiger denn je“, sagt der 41-jährige Mühlhäuser, der aus Bad Frankenhausen stammt. In dem emotionalen Video steht ihm der zehnjährige Phillip Blobner aus Artern als Sänger zur Seite.

„Wir wollen in dem Song denjenigen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Corona-Lockdowns wohl am meisten gelitten haben und dennoch am wenigsten Gehör fanden – den Kindern“, sagt Shane. Und Phillips Mutter, Nicole Blobner, pflichtet bei: „Unsere Kinder wurden doch teilweise völlig vergessen“, erinnert sie sich an das Frühjahr. Die Arternerin ist alleinerziehend, arbeitet in drei Schichten in der Altenpflege. „Es war und wird wohl auch wieder eine sehr schwierige Zeit für uns“, sagt sie. „Unseren Kindern wurde doch alles genommen: die sozialen Kontakte zu gleichaltrigen, zu den Großeltern, der gemeinsame Sport. Phillip spielt Handball beim HV90 Artern. Nicole: „Die Kids haben nur vorm PC gehangen, damit sie da mit ihren Freunden spielen konnten.“

Prompte Zusage für Video-Projekt und eine begeisterte Mutter

Als Miles Phillip gefragt hatte, ob er nicht Lust hat, am Video teilzunehmen, habe er gleich zugesagt und sich riesig gefreut. „Es war eine gelungene Abwechslung, und selbst ich hatte Gänsehaut bei den Stimmen der Kids“, so die Mutter und zitiert das Video: „Unsere Kinder sind systemrelevant!“ Und nicht nur sie hofft, dass aus dem ersten Lockdown mit pauschalen Schulschließungen und all den damit verbundenen Problemen die richtigen Lehren gezogen wurden.

Die beiden Sänger kennen sich schon aus Vor-Corona-Zeiten: Im Juni 2018 gab es ein Tanzprojekt von Shane, der einst gemeinsam mit der Boygroup Touché auftrat, an der Grundschule in Artern. „Phillip hat mit voller Begeisterung an dem Projekt teilgenommen – und seitdem sind wir mit Miles befreundet“, erzählt Mutter Nicole.

2019 beteiligte Phillip sich dann erstmals am Tanzcamp in Mühlhausen, fand dadurch noch mehr Freunde. „Wir wären auch diesen Sommer dabei gewesen – aber wegen Corona fiel es leider aus.“

Und auch jetzt, im zweiten Lockdown, hat es Miles Shane wieder getroffen. „Meine Projekte musste ich allesamt runterfahren, einiges wieder aufs Internet verlegen“, sagt der Künstler, der in Bad Frankenhausen noch Michael Schillinger hieß und der sich nun keinesfalls entmutigen lassen will. „Trotz allem: Es war eines meiner besten Jahre. Sicher nicht von den Einnahmen. Aber ich hatte Zeit, über viele Dinge tiefgründig nachzudenken – auch darüber, was uns Kinder bedeuten, was uns generell wichtig ist und sein sollte.“

Bereits neue Idee für Weihnachten– vielleicht mit Hilfe aus Artern

Für Weihnachten, was sicherlich anders als sonst ablaufen werde, hat Miles Shane die Idee eines neuen Videoprojektes. Und vielleicht ist Phillip wieder mit dabei. „Er hat viel Talent. Auf jeden Fall bleiben wir in Kontakt“, verspricht der Künstler. Und bleibt bei seinem Motto: „Tanzen ist eine Sprache, die dich glücklich macht!“

Am 13. Dezember ist ab 16 Uhr eine Livestream-Show auf dem YouTube-Kanal von Miles geplant mit dem Titel „Was war, was ist, was kommt...“ Das Video mit Miles und Phillip ist im Internet zu finden unter https://tinyurl.com/y3c3e4c8