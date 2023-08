Mit schottischen und anderen angelsächsischen Klängen haben die Sondershäuser Pipes & Drums und der Greußener Posaunenchor letztes Jahr einen fulminanten Auftakt für den Bartholomäusmarkt in Wiehe geliefert.

Pipes & Drums spielen im August in Wiehe

Wiehe. Ein besonderer musikalischer Leckerbissen erklingt am 18. August in der St.-Bartholomäus-Kirche in Wiehe.

Der Vorverkauf für ein Konzert mit den kreisweit bekannten Sondershäuser Pipes & Drums mit dem Greußener Posaunenchor am 18. August ab 19.30 Uhr in der Wieheschen St.-Bartholomäus-Kirche ist gestartet. Das melodische Stelldichein bildet in der Ranke-Stadt eine Veranstaltung, die zum diesjährigen Musiksommer gehört und Besuchern einen Hauch von Schottland nahebringen soll. Zu Gehör gebracht werden beliebte schottische und irische Weisen, heißt es vom Organisator.

Die Mitglieder der Kirchengemeinde Wiehe und des Fördervereins der Kirchen zu Wiehe e.V. hoffen auf ein gut besetztes Kirchenschiff zum Konzert. Karten im Vorverkauf können in der örtlichen Drogerie Kummer erworben werden.