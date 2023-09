Am Rande der Gemeinderatssitzung in Helbedündorf (OT Holzthaleben) wird am Dienstagabend Protest laut. Einwohner haben sich zusammengefunden, die sich gegen einen möglichen Bau eines großen Solarparkes einsetzen wollen.

Pläne für Solarpark in Helbedündorf stoßen auf Protest

Helbedündorf. Wie groß soll die Photovoltaikanlage werden? Und kommt sie tatsächlich vor den Eingang des Helbetales? Die Einwohner haben viele Fragen.

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Sitzung des Gemeinderates hatten sich am Dienstagabend etwas über zwanzig Einwohner aus Helbedündorf vor dem Bürgerhaus in Holzthaleben eingefunden. „Ein Herz für unser geliebtes Helbetal“ und „Solar ja, aber nicht so! Stop!“ war auf ihren Transparenten zu lesen.

Über soziale Medien und Handy-Nachrichtendienste hatte sich am Wochenende der Aufruf zur Teilnahme an der Sitzung verbreitet, sogar ein Streifenwagen mit zwei Polizeibeamten war vor Ort. Es hatte sich offenbar herumgesprochen, dass an diesem Abend eine Firma aus Schweinfurt ihre Pläne zur Errichtung eines Solarparkes vorstellen wollte – allerdings im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung.

Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU) suchte schon vorab das Gespräch mit den Bürgern, nachdem er bereits „zwei Tage damit verbracht“ hatte, auf Kommentare im Internet zu reagieren und „Dinge richtigzustellen“. So war unter anderem zu lesen, dass „ein Großinvestor einen riesigen Solarpark vor unserem schönen Helbetal“ bauen wolle und es „diesbezüglich“ nun am Dienstagabend eine Infoveranstaltung gebe. Steinmetz erklärte, dass die Firma im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung zunächst dem Gemeinderat ihre Planungsabsichten mitteilen will und es noch keinen öffentlichen Antrag gibt. „Sobald es offizielle Anträge gibt, werden diese im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vorgestellt und diskutiert.“

90 Landeigentümer und 270 Grundstücke kommen in Frage

Dass die Firma das Vorhaben zunächst hinter verschlossenen Türen vorstellte, stieß bei einigen Anwesenden auf Unverständnis. „Wir möchten einen offenen Dialog, bei dem wir eingebunden werden und unsere Ideen und Stimmen mit einbringen können“, forderte eine Frau aus Großbrüchter. Steinmetz betonte, dass dies im Laufe des Prozesses auch geschehen werde, aber zum jetzigen Zeitpunkt sensible Daten nicht der Öffentlichkeit preisgegeben werden können. „Hier geht es auch um Persönlichkeitsrechte der Landeigentümer“, so Steinmetz.

Wie groß der Solarpark werden soll und wo genau Flächen dafür gepachtet werden sollen, ist bis dato öffentlich nicht bekannt. Laut Gemeindeverwaltung kommen immerhin 90 Landeigentümer und 270 Grundstücke in Frage. Mit einigen von ihnen habe die Firma bereits Vorverträge abgeschlossen, so Steinmetz. „Vielleicht ist es sinnvoller, sich mit den Landeigentümern auseinanderzusetzen, denn ohne deren Zustimmung wird es keinen Solarpark geben“, so der Bürgermeister.

Bürgerinitiative will sich gegen Pläne verbünden

Die Gemeinde, so versicherte er, habe nicht die Absicht, einen „Mega-Solarpark dieser Größenordnung“ zu unterstützen. Das hindere Investoren allerdings nicht daran, Vorverträge zu schließen und einen Aufstellungsbeschluss für einen B-Plan zu beantragen. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens, sollte es überhaupt soweit kommen, werden die Pläne dann öffentlich ausgelegt. Dann können sich die Bürger auch mit Stellungnahmen einbringen, so der Bürgermeister.

So lange wollen jedoch einige von ihnen nicht warten. „Wir wollen schon heute zeigen, dass es einen breiten und weitreichenden Protest geben wird und es für die Firma nicht einfach wird, ihr Vorhaben umzusetzen“, erklärte Dominik Weißleder aus Großbrüchter.

Er und seine Mitstreiter wollen nun eine Bürgerinitiative beziehungsweise einen Verein gründen, um ihre Interessen noch besser vertreten zu können. Die passende Internetdomaine (Helbetal.com) habe man sich bereits gesichert. „Für uns ist es ein Frevel, in einem Naturschutzgebiet einen Solarpark mit über 300 Hektar Fläche zu errichten“, so Weißleder. Die angestrebte Fläche und Lage des Parkes hat er nach eigenen Angaben im Gespräch mit Landeigentümern erfahren.

Solarpark von Orten nicht sichtbar, sagt der Investor

Die anwesenden Firmenvertreter, die mit Pfiffen aus der Trillerpfeife „begrüßt“ worden waren, betonten, dass man mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten will und dass die Region von der Wertschöpfung stark profitieren werden. Man sei sich aber auch bewusst, dass es für manche einen Einschnitt bedeute.

Gegenüber unserer Redaktion betonte der Firmengeschäftsführer, dass es sich bei den Flächen- und Größenangaben, die in der Öffentlichkeit kursieren, nur um Mutmaßungen handelt. Von den Ortschaften aus werde man den Solarpark später nicht sehen. Dass es bei Plänen für neue Freiflächen-Photovoltaikanlagen Widerstand gebe, wisse man bereits aus anderen Projekten. In Helbedündorf sei dieser jedoch „relativ gering“ mit einer „überschaubaren Anzahl an Gegnern“ ausgefallen.

Zu den Plänen der Firma wollte er sich jedoch nicht konkret äußern und verwies auf die kommenden Schritte im weiteren Verfahren.