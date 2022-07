Plagen doch lieber ertragen

Timo Götz über schlimm stichelndes Insektenvolk

Bienen werden immer seltener. Es stört uns, das zu erfahren. Schließlich werden sie für das Bestäuben von Blüten gebraucht. Leckeren und gesunden Honig liefern sie außerdem. Stechen können sie zwar auch, tun dies aber nur zur Verteidigung ihres Volkes und verlieren dabei immer ihr Leben.

Einziger Lebenszweck scheint das Stechen hingegen für andere summende Vertreter der Insekten zu sein. Mücken und diese für mich ganz persönlich besonders lästigen Pferdebremsen, sind echte Plagen. Da sind sie immer, an manchen Tagen scheinbar noch aggressiver als an anderen. Die Quälgeister scheinen nicht nur gegenüber den Wetterschwankungen äußerst unempfindlich. Sie rottet offenbar auch so schnell keine Seuche oder menschgemachtes Pestizid aus. Diese treffen die Nutzbrummer immer irgendwie ungleich härter. Stören würde es mich erstmal weniger, wenn eine Mückenpest oder ein Bremsenvirus diese Störenfriede dezimierte. Andererseits: Vielleicht nehme ich ihre Stiche stattdessen doch lieber in Kauf. Wer weiß schon was uns blüht, wenn auch diese Insekten auf einmal fehlen.