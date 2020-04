Planungen für den 21. Kyffhäuser Wandertag im September

Corona verändert das gesellschaftliche Leben. Keiner weiß, was in einigen Monaten ist. „Aber der Termin steht erst einmal, der 21. Kyffhäuser Wandertag ist für den 26. September geplant“, sagt Christiane Thelemann von der Sparte Wandern des Sportvereins Udersleben, auf Nachfrage. Der Sportplatz Udersleben soll wie im vergangenen Jahr (Foto) Start und Ziel für drei Touren sein, die vier, acht, elf Kilometer lang sind. „Für den Deutschen Wandertag Anfang Juli gibt es noch keine Absage“, so Thelemann.