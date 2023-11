Podcast live erleben im Sondershäuser Achteckhaus

Sondershausen. „Eine Stunde History“ sendet aus der Kreisstadt.

Am 22. November können Interessierte „Eine Stunde History“ als Live-Podcast im Achteckhaus in Sondershausen erleben. Moderator Markus Dichmann und Geschichtsexperte Matthias von Hellfeld diskutieren laut Ankündigung mit den Gästen Prof. Karl Ubl, Prof. Stephan Freund und Prof. Florian Hartmann über Karl den Großen, den ersten Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und sein Erbe für Heute.

„Eine Stunde History“ ist ein Geschichtspodcast von Deutschlandfunk Nova. Er holt den Angaben zufolge die Vergangenheit in die Gegenwart zurück und versucht zu erklären, warum wir geworden sind, wie wir sind. Ausgehend von einem historischen Ereignis oder einer geschichtlichen Epoche erzähle der Historiker Dr. Matthias von Hellfeld, was damals passiert sei. Zusammen mit dem Moderationsteam sowie Expertinnen und Experten geht er Fragen nach, die für die Gegenwart relevant sind, heißt es in der Mitteilung von Deutschlandradio.

Der Eintritt zur Veranstaltung, die von 19 bis 21.30 Uhr stattfindet, ist frei. Eine Anmeldung wird erbeten: https://anmeldung.deutschlandradio.de