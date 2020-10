Poetischer Ballettabend im Großen Haus

Nach seiner festlichen Gala startet das Ballett ab dem 23. Oktober mit einem ergreifenden Abend in die Spielzeit. Ballettdirektor Ivan Alboresi hat seinem neuesten Ballett den berühmten Liederzyklus „Winterreise“ von Franz Schubert zugrunde gelegt, der auf der Bühne live vom Bariton Philipp Franke und der Pianistin Youngrang Kim zum Klingen gebracht wird. Das teilte die Theater Nordhausen und Loh-Orchester Sondershausen GmbH mit.

Schubert schuf 1827 mit der „Winterreise“ ein Jahr vor seinem frühen Tod einen Liederzyklus, der als Gipfel romantischer Liedkunst überhaupt gilt. 24 Lieder nach Gedichten von Wilhelm Müller geben Einblick in das seelische Erleben eines von der Liebe Enttäuschten, eines Suchenden, eines Wanderers, der nirgendwo zu Hause ist. Der Komponist lotet in seiner Musik auf oftmals erschütternde Weise jede Gefühlsregung aus, schildert Hoffnung, Einsamkeit, Verzweiflung, Todessehnsucht.

Tanz überführt das seelische Erleben in bewegte Bilder

Die in sich abgeschlossenen Gedanken- und Gefühlswelten eines jeden Liedes inspirierten Ballettdirektor Ivan Alboresi zu intimen Choreografien, die zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Dasein anregen. Der Tanz überführt das seelische Erleben in bewegte Bilder und wird dabei begleitet von einer Musik, deren Dynamik aus dem Wechsel zwischen äußerster Unruhe und meditativem Stillstand erwächst. Ergänzt werden Schuberts Lieder durch Klänge und Geräusche, die der Komponist Davidson Jaconello eigens für Ivan Alboresis Ballett geschaffen hat. Im Zusammenspiel von Tanz und Musik, Bühnenbild (Wolfgang Kurima Rauschning) und Kostümen (Birte Wallbaum) erwartet die Besucher ein poetischer wie packender Ballettabend.

Karten für die Premiere am 23. Oktober und zu den Vorstellungen am 31. Oktober, 13. und 15. November und 17. Dezember im Theater Nordhausen an der Theaterkasse, Telefon 0 36 31/98 34 52, und in der Tourist-Information Sondershausen, Telefon 03632/78 81 11.