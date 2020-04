Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei bittet um Mithilfe: 52-Jähriger aus Sondershausen vermisst

Seit Montag, 20. April, wird der 52-jährige Arno Andre aus Sondershausen vermisst.

Laut Angaben der Polizei ist er 1,60 Meter groß und hat dunkelblonde, sehr kurze Haare. Herr Andre ist geistig behindert, was an seiner Mimik und Gestik zu erkennen sei. Zuletzt war er mit einer braunen Jacke und Sandalen bekleidet.

Arno Andre wurde zuletzt von einer Bekannten gesehen

Wer hat den Vermissten gesehen? Foto: Polizei Sondershausen

Der 52-Jährige wurde noch am Montag, gegen 9 Uhr, von einer Bekannten in Sondershausen gesehen. Wie die Polizei mitteilte, soll er sich täglich im Stadtgebiet, vorwiegend an den Treffpunkten des Trinkermilieus, aufhalten.

Wer hat Herrn Andre seit seinem Verschwinden gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

