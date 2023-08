Polizei kontrolliert an Schulwegen im Kyffhäuserkreis

Zum Schulstart am 21. August wird die Polizei wieder verstärkt an Schulwegen kontrollieren.

Kyffhäuserkreis. In den kommenden zwei bis drei Wochen wird die Polizei verstärkt rund um Schulen im Kyffhäuserkreis Präsenz zeigen.

Zum Beginn des neuen Schuljahres am Montag kündigt die Landespolizeiinspektion Nordhausen Kontrollen vor Schulen an. In den kommenden zwei bis drei Wochen werde es in allen vier Nordthüringer Landkreisen Kontrollen geben. Schwerpunkte seien die Grundschulen, aber auch an weiterführenden Schulen werde die Polizei Präsenz zeigen, so Polizeisprecher Kevin Clemen auf Nachfrage.

Die Einsatzstellen werden vom Sachgebiet Verkehr ausgewählt aufgrund baulicher Kriterien oder wegen des hohen Verkehrsaufkommens.

Die verstärkten Kontrollen der Polizei gelten dabei nicht nur der Einhaltung der Geschwindigkeit vor Schulen durch die Autofahrer. Auch den Schülern solle das richtige Verhalten im Straßenverkehr auf dem Weg zur Schule – ob zu Fuß oder mit dem Rad – vermittelt werden und Hilfe angeboten werden, sofern dies erforderlich sei. Im Fokus steht auch mal der Zustand der Fahrräder. Beobachtet werde auch das Verhalten der Eltern – ob die Kinder im Auto angeschnallt sind und am Gehweg aussteigen.

Die Kontrollen können sowohl zu Schulbeginn am frühen Morgen als auch am Nachmittag nach dem Ende des Unterrichts stattfinden.