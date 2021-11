Polizei muss in Sondershausen den Verkehr regeln

Sondershausen. Autofahrer haben es in der Kreisstadt ohnehin schon schwer. Aber am Donnerstag sorgte defekte Technik für noch längere Staus.

Über Stunden hatte sich am Donnerstag in Sondershausen der Verkehr gestaut, weil an der Kreuzung Vor dem Wippertor zur Mittagszeit die Ampelanlage ausgefallen war. Die Kreuzung ist aufgrund mehrerer Baustellen in der Kreisstadt ein neuralgischer Punkt, an der es immer zu Staus kommt. Polizeiobermeister Maximilian Ziesche und Polizeihauptmeister Ronny Schwertmann sorgten dafür, dass die Autos wieder geregelt die Kreuzung passieren konnten.