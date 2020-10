Polizei warnt erneut vor Betrug am Telefon

Wie die Polizei am Mittwoch informierte, bekam ein Rentner in Steinthaleben am Dienstagvormittag einen Anruf von einer angeblichen Computerfirma. Der Anrufer stellte sich als Mitarbeiter vor und erklärte dem 77-Jährigen, dass sein Computer gehackt worden sei. Der Mann sollte sich daraufhin Senior bei Paypal und Ebay einloggen. So erhielt der Betrüger offenbar Zugriff auf den Rechner. Laut der Polizei, bemerkte die Mitarbeiterin einer Bankfiliale den Fremdzugriff bei einer Online-Überweisung. Sie machte den Rentner auf den möglichen Betrug aufmerksam und ließ die Onlineverbindung unterbrechen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, sei nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Computerbetrugs aufgenommen und warnt vor der Betrugsmasche. Angerufene sollten sich keinesfalls auf derartige Gespräche einlassen und sich ohne Grund auf Portale wie Ebay oder Paypal mit den eigenen Zugangsdaten anmelden.