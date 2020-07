Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizeibericht Kyffhäuser-Kreis: Garage brennt ab - Einbrecher in Schule

Garage brennt ab

In Gundersleben im Kyffhäuserkreis ist in der Nacht zu Freitag in der Straße Unter den Linden eine Garage abgebrannt. Gegen 3.15 Uhr brach das Feuer aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Vermutlich war ein E-Bike, welches in der Garage geladen wurde, für den Ausbruch des Feuers verantwortlich. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Einbrecher in Schule

In Heldrungen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Schule Am Bahnhof. Der oder die Täter drangen widerrechtlich in zwei Geräteschuppen und in das Küchen- und Hortgebäude ein. Die Täter nahmen einen Rasenmäher mit. Ob sie noch weitere Beute machten, müssen weitere Ermittlungen klären. Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.