Pop-ups für leere Innenstädte

Susann Salzmann über eine Idee, die eine Abwärtsspirale stoppen könnte.

Geschäfte schließen. Innenstädte sterben. Nachfolger sind kaum zu finden. Je kleiner der Ort, desto schlechter die Chancen. Die Schaufensterfront leerstehender Gewerbeeinheiten wird mancherorts immer länger. Finden sich Nachnutzer, dann verfügen Einkaufszonen plötzlich über überdurchschnittlich viele Versicherungsbüros, Handyläden oder ähnliches. Zum Shopping-Erlebnis gehört doch aber mehr. Bücher, Technik, Mode, Freizeitdinge.

In der Frage, wie man dem Teufelskreis des Innenstadtsterbens entgegen wirken kann, sollten Kommunen und Eigentümer von Gewerbeimmobilien ihren Blick auf Ladengeschäfte richten, die für eine kurze, aber festgelegte Zeit ihr „Lager“ in einem ansonsten leerstehenden Geschäft aufschlagen. Pop-up-Stores nennt sich das Modell. Nach einigen Wochen oder Monaten verschwindet der Laden dann wieder aus dem Ortsbild. Manch Unternehmen bedient sich dieser Form der Innenstadtaufwertung längst, um Lagerbestände zu verkaufen oder aber an wechselnden Orten ein Boutique-Angebot zu bieten. Besser als jahrelang leerstehende Gewerbeflächen ist es allemal.