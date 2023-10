Popklänge in der Martinikirche in Greußen

Greußen. Greußener Verein präsentiert weiteres Konzert an besonderem Ort.

Mit akustischer Popmusik in der Kirche setzt der Greußener Verein „Kulturwerkstatt – Wir sind Vielfalt“ sein Vorhaben fort, musikalische Erlebnisse an unterschiedlichsten Orten in Greußen und Umgebung zu schaffen fort. Für das neue Konzert in dieser noch jungen Serie kündigte der Verein nun gleich eine Veranstaltung der Sonderklasse in der St. Martini Kirche an.

Christian und Martin Lott singen Lieder speziell für Auftritte in Kirchen

Unter dem Namen Lott singen die Brüder Christian und Martin Lott, die man von der Band Borderline und der akustischen Version Acousticline kennt, spezielle in Kirchen und Schlössern eigene Lieder sowie bekannte zeitlose Stücke.

In Greußen werden die beiden Musiker bei ihrem besonderen Programm in der beliebten „Acousticline“-Besetzung zu hören sein. Dabei werden die Brüder von Sven Lieser, einem Bandkollegen von „Borderline“ an der Gitarre begleitet. Dieses Konzert in besonderer Besetzung findet am Sonntag, 22. Oktober, um 17 Uhr in der St. Martini Kirche statt. Ab 16.30 Uhr ist die Pforte geöffnet und die Gäste können sich bereits platzieren.

Bevor die Vereinsmitglieder der Kulturwerkstatt die Kirche in Greußen als Bühne für ein Popkonzert entdeckt haben, ließen sie bereits mit sanften, vielfach klassischen Gitarrenklängen des Virtuosen Libor Fiser und seiner Tochter Anna Fiserova eine ganz eigene Stimmung in einer Party-Location wie der Greußener Lochmühle entstehen.

Karten für das Konzert für 15 Euro unter Telefon: 0172/7972979 oder im Vorverkauf: Lotto-Tabak-Presseshop, Markt 23; Voigt Optik-Greußen, Töpfermarkt 12; Friseursalon Scissors, Am Helbeeck 2