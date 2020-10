Fürst Günther Victor reist nach Regensburg. Als Leihgabe wird ein Porträt des letzten Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen und Schwarzburg-Rudolstadt im kommenden Jahr in der bayrischen Landesausstellung im Haus der Bayrischen Geschichte gezeigt.

„Götterdämmerung II. Die letzten Monarchen“ ist die Ausstellung überschreiben und zu denen gehört der Sondershäuser Fürst. Als letzter deutscher Fürst dankte er in Schwarzburg-Sondershausen am 25. November 1918 ab. Drei Tage zuvor hatte Günther Victor bereits die Regierungsgeschäfte für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt niedergelegt, das er in Personalunion vertrat.

Fürsten-Porträt ist gleich zweimal im Museumsbestand verzeichnet

Für die Landesausstellung hatten die Kuratoren aus Bayern vor einem Jahr bereits das Porträt des letzten Bundesfürsten angefragt, erzählt Carolin Schäfer, Leiterin des Schlossmuseums in Sondershausen. Für solch einen Anlass mache man sich natürlich besonders hübsch. Und so wurde das Porträt von Günther Victor zur Restaurierung geschickt. Und nicht nur eins bekam die Erfurter Restauratorin Romy König-Weska in ihre Werkstatt. Das Fürsten-Porträt ist nämlich gleich zweimal im Museumsbestand verzeichnet. Nur eines sei datiert, aber beide mit dem gleichen Signet des Berliner Malers Alfred Schwarz versehen, berichtet Carolin Schäfer. Ob beide von Schwarz stammen, sollte Romy König-Weska ebenfalls aufarbeiten.

Der Berliner Schwarz war ein bekannter Porträtmaler, fertigte mehrfach Bilder von Kaiser Wilhelm II. und seiner Familie, porträtierte aber auch die Könige von England und Rumänien.

Seit Dienstag sind beide Gemälde zurück im Schlossmuseum

Seit Dienstag sind beide Gemälde zurück im Schlossmuseum und Rahmen und Bilder nun wieder ohne Blessuren. Fehlstellen im Rahmen hat die Restauratorin ebenso ausgebessert wie eine kleine Beule in einem der beiden Porträts. Und auch das Urteil über den Künstler hat Romy König-Weska getroffen: Beide Bilder stammen von Alfred Schwarz. Die Leinwand, auf der Günther Victor verewigt wurde, sei die gleiche. Struktur und Stärke der Fäden sei identisch. Vermutlich sei die Leinwand geteilt wurde und Schwarz habe auf der einen schnelle Skizze angefertigt, vermutet die Restauratorin.

Das zweite Bild kam als Schenkung ins Haus

Ins Haus der Bayrischen Geschichte wird Museumsleiterin Carolin Schäfer im kommenden Jahr das Bild mit dem opulenteren Rahmen schicken. Das gehörte zum fürstlichen Haushalt, das zweite Bild kam als Schenkung ins Haus, berichtet die Museumsleiterin.

Ursprünglich sollte die nächste Bayrische Landesausstellung im Mai kommenden Jahres in Herrenchiemsee eröffnet werden. Aufgrund der Beschränkungen durch die Coronapandemie wurde die Schau, die „dem Lebensgefühl und den Schicksalen der letzten Herrschergeneration vor der Revolution 1918 nachspüren“ will, nach Regensburg verlegt und soll voraussichtlich im Juni starten. Fürst Günther Victor wird sich dort einreihen zwischen Kaiserin Elisabeth, Queen Victoria und König Ludwig III. von Bayern.