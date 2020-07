Mit Andacht und Posaunenklang im Freien wurde das neue Geläut der Trinitatiskirche in Betrieb genommen. Zahlreiche Besucher lauschten dem ersten Klang der neuen Glocken.

Posaunenchor bringt neuen Glocken ein Ständchen

Erstmals erklangen am Montagabend alle vier Glocken der Sondershäuser Trinitatiskirche – auch wenn die große Glocke von Helmut Köhler dafür noch per Hand angeschlagen werden musste. Vor der Stadtkirche hatten sich die Mitglieder der Gemeinde und interessierte Sondershäuser versammelt. Der Posaunenchor spielte. Über viele Jahre hatten Sondershäuser für das Glockenprojekt Spenden gesammelt, um den Glockenstuhl zu erneuern und zwei neue Glocken gießen zu lassen und so das Geläut zu vervollständigen. Die neue 2600 Kilogramm schwere Bronzeglocke wird nach der Sommerpause der Glockenbaufirma noch elektrifiziert.