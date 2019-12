Der Posaunenchor Greußen erfreut die Bewohner des Pflegeheimes Schloss Sophie von Kühn in Grüningen mit Weihnachtsliedern.

Grüningen. Schüler, Eltern und Lehrer der Gemeinschaftsschule in Greußen haben für die Pflegeheim-Bewohner wieder Päckchen gepackt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Posaunenklänge und besondere Geschenke

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit...“ – schon mit den ersten Klängen dieses bekannten Kirchenliedes zaubert der Greußener Posaunenchor eine feierliche Stimmung. Man spürt: Weihnachten ist auch im Pflegeheim im Schloss Sophie von Kühn in Grüningen ein besonderes Fest.

Momentan wohnen 40 pflegebedürftige ältere Menschen in der Einrichtung der Novalis-Diakoniegesellschaft. Jeder einzelne hat seine Erinnerung an Weihnachten. Die Feier am Heiligen Abend ruft ganz sicher manche dieser Erinnerungen wach. Das Pflegeheim-Team hat alles bestens vorbereitet.

Der große Saal ist festlich hergerichtet. Ein leuchtender Weihnachtsstern krönt den geschmückten Baum. Der Posaunenchor musiziert, bringt Weihnachtsklassiker wie „Stille Nacht“ und „Oh du fröhliche“ zu Gehör. Unter den zehn Bläsern ist auch Gudrun Knoch, die Leiterin des Pflegeheimes. Sie ist glücklich, den Bewohnern auf diese Art eine Freude zu machen.

Doch was ist das Schönste an Weihnachten? Ganz klar: die Geschenke. Die stapeln sich reichlich unterm Baum, um später verteilt zu werden. Individuell bestückt und gestaltet haben diese wieder Schüler, Eltern und Lehrer der Thüringer Gemeinschaftsschule Friedrich von Hardenberg in Greußen.

„Diese Tradition wird schon lange gepflegt, mindestens 20 Jahre“, schätzt Gudrun Knoch. Sie freut sich, dass sich daran auch nach der Zusammenlegung der Schulen zur Gemeinschaftsschule nichts geändert hat. „Die Pakete werden immer mit viel Liebe zusammengestellt, enthalten auch persönliche Grüße. Es sind schon Freundschaften dadurch entstanden“, erzählt sie.

Die Vorfreude steigt. Für jeden Bewohner des Pflegeheimes ist mindestens ein Päckchen dabei. Verteilt werden die Geschenke durch zwei kleine Engel. Bevor die Schwestern Nele und Nathalie allerdings zur Bescherung erscheinen, wird einer Andacht und der Weihnachtsgeschichte gelauscht.

Betreuungsmitarbeiterin Petra Voigt liest die Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium nach Lukas vor. Nach der Kaffeetafel ist dann endlich die Zeit für die Bescherung gekommen.