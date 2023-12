Post sucht in Bad Frankenhausen weiter Filialpartner

Bad Frankenhausen. Ein Unternehmenssprecher zählt aktuelle Möglichkeiten für Postkunden in Bad Frankenhausen auf.

Auch wenn Bad Frankenhausen kurzfristig weiter ohne Postfiliale ist und sich bislang für das Frühjahr eine Lösung andeutet, ist die Deutsche Post stets auf der Suche nach Filialpartnern. Das erklärte der für Thüringen zuständige DHL-Sprecher Thomas Kutsch. Nichtsdestotrotz habe sich das 1995 eingeführte Partner-Filial-Modell der Post bundesweit bewährt. Teilweise bestünden Partnerschaften mit kleinen Unternehmen oder Gewerbetreibenden bereits seit 25 Jahren, so der Unternehmenssprecher. Umfragen zufolge sei die Resonanz durchweg positiv: „Während sich die Einzelhändler über zusätzliche Kundenfrequenz in ihrem Geschäft freuen, profitieren die Postkunden von handelstypischen längeren Öffnungszeiten“.

Die nächstgelegenen Partner-Filialen oder Paketshops für die Post-Kundschaft in Bad Frankenhausen befinden sich in Kelbra (Langestraße 15), Oldisleben (Alte Heldrungener Straße 2), Heldrungen (Bahnhofstraße 33), Artern (Wasserstraße 1) oder die beiden DHL-Paketshops im Rewe in der Esperstedter Straße beziehungsweise im Tilledaer Weg in Bad Frankenhausen, wo Postkunden frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Brief-, Päckchen- und Paketmarkensets kaufen können. kf