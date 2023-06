Powerbank vor Solewasserpark Bad Frankenhausen

An einer solarbetriebenen Powerbank vor dem Eingang des Solewasser Vitalparks können Spaziergänger in Bad Frankenhausen ab sofort ihre Mobiltelefone aufladen.

Powerbank kontra leerer Handy-Akku: Vor dem Solewasser Vitalpark in Bad Frankenhausen können Badbesucher und Spaziergänger neuerdings bequem und dazu noch umweltfreundlich ihr Mobiltelefon aufladen. Möglich macht dies eine solarbetriebene Powerbank, die die Firma Green Systems aus Bad Frankenhausen vorerst bis Oktober an die Kur- und Tourismus GmbH vermietet hat. Laut Green-Systems-Geschäftsführer Tobias Bätzoldt erfolgt der Aufladeprozess via Induktion oder USB-Kabel. Das Aufladen leistungsstärkerer Akkus etwa von E-Bikes sei im Prinzip ebenfalls möglich, dafür müsste die Ladestation allerdings nachgerüstet werden. „Es ist erst einmal ein Pilotprojekt. Dann werden wir sehen, wir sich alles entwickelt.“ kf