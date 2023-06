Premiere für Jugendausscheid der Feuerwehren in Seega

Seega. Am 1. Juli freut man sich auf viele Besucher und Teilnehmer zum Feuerwehrfest.

Am Samstag, dem 1. Juli, wird in Seega das traditionelle Feuerwehrfest gefeiert. Das berichtet Viktoria Wenkel von der Jugendfeuerwehr des Ortes gegenüber unserer Redaktion. „Neben dem Löschangriff werden wir in diesem Jahr das erste Mal einen Wettbewerb für Jugendfeuerwehrgruppen anbieten, der sich über die Ortslage erstrecken soll“, so die Kameradin der Jugendfeuerwehr in der Ankündigung der Premiere. Die Kinder starten ihr zufolge um 10 Uhr und sind bis 13 Uhr im Ort unterwegs, während die Erwachsenen-Mannschaften aus der Umgebung ab 11 Uhr eintreffen. „Wir hoffen, den Wettbewerb in den nächsten Jahren zur Tradition machen zu können“, sagt Viktoria Wenkel. Die Organisatoren des Festes und der Wettbewerbe freuen sich über viele Gäste und Besucher des Feuerwehrfestes am Samstag.