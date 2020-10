Premiere in Bendeleben für die Forellenbirne

Ines Gothe und Ingo Rintisch sitzen im Glasbau der Orangerie in Bendeleben. Durch die große Fensterfront und spätsommerlichen Temperaturen ist es ganz schön warm im Inneren. Die beiden gehören dem Pomologen-Verein an und bestimmen beim Obstsortentag das von Besuchern mitgebrachte und ihnen bislang unbekannte Obst. Nur einzeln dürfen die Besucher auf Grund der geltenden Coronavorschriften und des eigens für die Veranstaltung erstellten Hygienekonzepts eintreten.

Es waren junge Leute hier, die allein 21 Sorten von ihrer Streuobstwiese mitgebracht hatten“, erzählt Rintisch. Bei den zu bestimmenden Obstsorten handele es sich im Prinzip jedes Jahr um andere. So ist den beiden Fachleuten im fünften Jahr des Obstsortentages erstmals eine Forellenbirne unter die Augen gekommen. „Die hatten wir hier noch nie“, erklärt Ingo Rintisch von der gleichnamigen Gärtnerei aus Herbsleben.

Auch die Apfelsorte Undine, die sonst eher selten vorkomme, sei am Samstag häufig vorgelegt worden. Im Allgemeinen sei das Sortiment ein Querschnitt alter DDR-Obstsorten gewesen. Bei denen könne man regelmäßige und gute Erträge erwarten, das habe auch heute noch Bestand.

Ziel des Obstsortentages sei es unter anderem, die Leute für den Anbau alter Obstsorten zu sensibilisieren. So besitzen insbesondere diese einen hohen Polyphenolgehalt. Für Allergiker seien das die gesündesten Apfelsorten, erklärten die Pomologen. Den Besuchern solle zudem die große Bandbreite von Geschmack und Verwendungsmöglichkeiten der Äpfel nähergebracht werden. Zu letzteren zählen die Herstellung von Apfelmus und -saft, Dörrobst sowie Kuchen.

Nach fünf Jahren, in denen zum Obstsortentag eingeladen wurde, können die Organisatoren ein positives Fazit ziehen. So sei die Bereitschaft, alte Sorten im heimischen Garten anzubauen, schon merklich gestiegen. Gleiches gelte für die Spendenbereitschaft für Nutzer der kostenlosen Obstsortenbestimmung inklusive Beratung. Zudem werde das Geld umfänglich dem ausrichtenden Verein zur Verfügung gestellt. „Mit der Spende zeigen die Besucher auch Akzeptanz und Anerkennung“, so Rintisch.

Währenddessen in der Orangerie Obstsorten bestimmt werden, können Besucher die großzügige Parkanlage nutzen, wo es neben Speisen- und Getränkeangeboten eine beachtliche Obstsortenschau zu sehen gibt. Allein Thomas Wölke, der die Veranstaltung auch ohne Vereinszugehörigkeit gern unterstützt, hat in erster Linie Äpfel im gesamten Gebiet des Kyffhäuserkreises, dazu aus den Regionen um Sömmerda und Erfurt gesammelt, um diese auszustellen und die Vielfältigkeit der regionalen Obstsorten zu zeigen.

Nach einem aufgrund der Temperaturen und des Nebels am Morgen etwas schleppenden Beginn konnten sich die Organisatoren, die Mitglieder des Denkmal- und Geschichtsvereins, doch noch über regen Zuspruch freuen. „Wir sind zufrieden, es ist eine schöne Veranstaltung“, sagt Vereinsmitglied Karsten Stiehler. Mit großem Aufwand habe der Verein im Vorfeld an einem Hygieneplan für den Obstsortentag gearbeitet. Die heiße Phase der Vorbereitung begann dann erst am vergangenem Montag, als man grünes Licht für die Ausrichtung der Veranstaltung bekam. Unterstützung bei der Vorbereitung und Umsetzung der Veranstaltung gab es vom Feuerwehrverein des Ortes sowie den Kyffhäuser Obstfreunden.