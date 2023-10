Privatinitiative zieht alle Register für Unstrutbrücke

Schönfeld. Seit März 2022 ist das wichtige Verbindungsbauwerk nahe Artern gesperrt. Rund 20 Aktive der Region sammeln Spenden und schaffen Unmögliches.

Mehr als 20 Monate lang ist die Unstrutbrücke in Schönfeld nun gesperrt, nachdem Sachverständige 2022 wegen Fäulnisschäden eine akute Einsturzgefahr attestierten und die Verwaltung sofort handeln musste. Passiert ist bislang nichts. Brückenfreunde machen sich für eine schnellstmögliche Wiedernutzung des 18 Jahre alten Bauwerkes stark.

Kurz nach der Brückensperrung gab es um die umtriebige Initiatorin Marlis Uhlig eine Gruppe von Engagierten, die Spenden sammelte, um die kommunalen Kassen zu entlasten. Inzwischen ist nicht nur die Unterstützergruppe selbst auf gut zwei Dutzend Mitglieder angewachsen. Auch das bislang Erreichte kann sich sehen lassen: Rund 60.000 Euro sind für die Reparatur der Radfahrerbrücke schon zusammen gekommen, sagte Volker Wetzel. Er zählt zur Interessengemeinschaft Radfahrbrücke Schönfeld.

Brückenreparatur würde rund 114.000 Euro kosten

Ein Aufsteller auf dem Hof seines Betriebes verschafft der Privatinitiative Aufmerksamkeit für das in ihren Augen so wichtige Unterfangen. Am gesperrten Bauwerk selbst befindet sich ein weiteres Schild mit Verweis auf das Spendenkonto. Mitstreiter besuchten viele Volksfeste der Region. So summierten sich die Gelder.

Hinter den Kulissen geschah in den letzten paar Monaten aber noch viel mehr. „Wir haben im Juli eine Kostenschätzung für die Reparatur von einem Brückenbauer eingeholt. Danach würde die Reparatur rund 114.000 Euro kosten und mindestens zehn Jahre halten“, so Wetzel. Als der Kfz-Meister den Plan und das bislang Erreichte stellvertretend für die Interessengemeinschaft (IG) im Bauausschuss vorstellte, blieben kritische Bemerkungen jedoch nicht aus.

Einige Mitglieder und allen voran Schönfelds Ortschaftsbürgermeister Tobias Helm (parteilos) würden lieber auf einen Ersatzneubau als langfristigere Lösung warten. Wie lange die Umsetzung dann braucht, kann niemand mit Bestimmtheit sagen. In jedem Fall müsste Artern zum Zeitpunkt, wenn das Ganze umgesetzt werden soll, Geld für den notwendigen Eigenanteil aufbringen können. Da die finanzielle Situation der Stadt in den nächsten Jahren nicht besser wird und der Eigenanteil für einen Ersatzneubau höher ausfallen könnte, plädieren IG-Unterstützer für eine zeitnahe Lösung. Die Unstrutbrücke war bis zu ihrer Sperrung ein beliebtes Verbindungsstück zwischen dem Unstrut- und dem Unstrut-Werra-Radweg – zwei überregional bekannte Radwege.

Mit Vorausblick darauf, dass die Reparatur nur eine zeitlich begrenzte Lösung darstellt, regte CDU-Stadtvertreter Steffen-Baumann an, „unabhängig davon als Stadtrat in Sachen Ersatzneubau und Kostenvoranschlägen weiter am Ball bleiben“. Unmissverständlich tat Tobias Helm seine Meinung kund: „Wenn wir die Brücke reparieren, ist sie in zehn Jahren wieder kaputt. Mit der Reparatur sind dann aber auch Fördermittel für die nächsten zehn Jahre weg“, argumentierte er.

Vorschlag: Gesammelte Gelder als Eigenanteil für Ersatzneubau

Mit einem Neubau hätte man hingegen ein halbes Jahrhundert Ruhe vor großen Investitionen. Die bisher durch die Initiative gesammelten Gelder könnten als Eigenmittel für den Ersatzneubau verwendet werden, schlug Helm vor. CDU-Stadtrat Raimund Scheja sprang Helm zur Seite, lobte das private Engagement zwar, sah in einem Ersatzneubau allerdings ebenfalls die nachhaltigere Alternative.

Eine langfristige Alternative wünschen sich auch die Mitglieder der Interessengemeinschaft, betonte Wetzel. Aber das soll nicht zulasten der Radfahrer gehen, die weiterhin noch über Monate oder Jahre vor einer gesperrten Unstrutbrücke in Schönfeld vom Radsattel absteigen und sich eine Alternative suchen müssen. „Ich als Verwaltung und Ortschaftsbürgermeister möchte nicht das Klapprad, sondern das schöne, moderne E-Bike“, verglich Schönfelds Ortschef die Varianten Reparatur und Ersatzneubau.

Die Brücke war vor allem durch die Radtouristen stark frequentiert. Foto: Susann Salzmann

Bauamtsleiterin Antje Große holte in den letzten Monaten ein Angebot für eine Stahlbrücke ein. Die reinen Materialkosten lägen bei rund 276.000 Euro. „Über die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Kyffhäuser bestünde die Möglichkeit auf eine Förderung von bis zu 150.000 Euro“, sagte sie.

Der Tennisverein Schönfeld am See hat ein Spendenkonto für die Wiederherstellung der Unstrutbrücke eröffnet. Wer spenden möchte, kann Kontakt zum Verein unter Telefon: 03466 31235 aufnehmen. Zu deren Mitgliedern zählt auch Wetzel.