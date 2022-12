Probe für Premierenvorstellung „Die lustige Witwe“ in Sondershausen

Am 12. Dezember gab es eine Probe im Haus der Kunst in Sondershausen für die Premiere der Operette „Die lustige Witwe“.

Sondershausen. Am 16. Dezember öffnet sich erstmals der Theatervorhang im Sondershäuser Haus der Kunst.

Am Freitag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr feiert die Operette „Die lustige Witwe“ im Haus der Kunst Premiere. Nach Wochen des Umbaus ist die Spielstätte in Sondershausen bereit für die Aufführung vor Publikum – hier eine Probe am Montagabend. Wie das Theater Nordhausen informiert, gibt es für die Premiere noch Restkarten, erhältlich in der Stadtinformation im Sondershäuser Rathaus oder telefonisch bei der Tickethotline des Theaters unter: 03631/98 34 52.