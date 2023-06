Probenbesuch und Wissenswertes über die Produktionen der Schlossfestspiele Sondershausen

Sondershausen. Zur Inszenierungseinführung vor den Schlossfestspielen wird am 16. Juni in den Blauen Saal des Sondershäuser Schlosses eingeladen.

Zu einer Inszenierungseinführung wird am Freitag, dem 16. Juni, um 18 Uhr in den Blauen Saal des Sondershäuser Schlosses eingeladen. Im Mittelpunkt stehen die beiden Musiktheater-Produktionen der diesjährigen Schlossfestspiele. So wird im Schlosshof das Musical „Doktor Schiwago“ nach dem gleichnamigen Roman von Boris Pasternak aufgeführt. Das zauberhafte Intermezzo „Die Magd als Herrin“ als Familienoper gibt es auf der Theaterwiese vor der Rotunde des Schlosses zu sehen.

Zu der Veranstaltung am Freitag können sich alle Neugierigen über die Produktionen informieren und inspirieren lassen. Die Regie-Teams würden hier ihre Konzepte vorstellen, Bühnenbilder und Kostüme präsentieren sowie Spannendes aus der Historie der Werke erzählen und Lust auf die anstehenden Premieren machen. Vorgesehen ist zudem, dass Julia Grombal und Andriy Gnatiuk Duette aus „Die Magd als Herrin“ singen – am Flügel begleitet von Dirigent Julian Gaudiano.

Um 19 Uhr werde noch zum Besuch einer Bühne-Orchesterprobe des Stückes „Doktor Schiwago“ in den Schlosshof eingeladen. Hier könne man hautnah mit erleben, wie alle Beteiligten auf die Premiere am 23. Juni hinarbeiten.