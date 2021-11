Profi-Schlagzeuger gibt Kurs in Sondershausen

Sondershausen. Die Thüringer Landesmusikakademie bietet Ende Januar 2022 einen besonderen Kurs an.

Der wohl am meisten gespielte Drum-Groove der Welt steht im Mittelpunkt des Schlagzeugkurses „Four on the Floor“ an der Thüringer Landesmusikakademie in Sondershausen. Von Basic Grooves bis hin zu filigranen Fills zeigt Drummer Patrick Metzger vom 28. bis 30. Januar 2022 Techniken für jeden Spieler auf seinem persönlichen Niveau. Praxisorientiert, effektiv und mit viel Spaß möchte der erfahrene Konzertmusiker das Schlagzeugspiel auf ein neues Level heben.

Von Koordinationsübungen bis hin zu Groove-Konzepten bekommen die Teilnehmenden alle Werkzeuge an die Hand, die ein moderner Drummer braucht. Die Kursgebühr beträgt 75 Euro zuzüglich der Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Die Anmeldung erfolgt online bis 16. Januar über: www.landesmusikakademie-sondershausen.de.