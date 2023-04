Das Setzen der Fliederkrone (hier ein Foto aus dem vergangenen Jahr) ist auch in diesem Jahr wieder ein Teil der feierlichen Eröffnung am Freitagabend.

Programm zum 29. Fliederfest in Bad Frankenhausen steht

Bad Frankenhausen. Markttreiben, Schausteller, musikalische Unterhaltung: In Bad Frankenhausen wartet vom 12. bis 14. Mai wieder ein Fest für die ganze Familie

Das Programm für das 29. Fliederfest in Bad Frankenhausen steht. Vom 12. bis 14. Mai erwartet die Besucher der Kurstadt wieder ein buntes Festwochenende. „Das Programm richtet sich wie gewohnt an alle Altersklassen, wobei der Fliederbeatz am Freitagabend sicher eher die jüngeren Leute anspricht“, sagt Peter Möbius von der Stadtverwaltung.

Die Stadt Bad Frankenhausen hat seit 2021 ihre beiden großen städtischen Volksfeste – das Fliederfest und der Bauernmarkt – in den Bereichen Marktwesen, Festzelt und Schausteller an Privatunternehmer ausgelagert.

Bedarfsreinigung alle drei Tage und Appell an die Besucher

Nach der Kritik von mehreren Festbesuchern im vergangenen Jahr unter anderem wegen der überfüllten Abfallbehälter auf dem Schlossplatz will die Stadt das Müllproblem diesmal besser in den Griff bekommen.

„Es hat tatsächlich Gespräche gegeben. Danach wird zusammen mit den Stadtwerken an allen drei Tagen eine Bedarfsreinigung organisiert. Zudem wird ständig jemand ein Auge auf die allgemeine Sauberkeit haben. Da aber auch dies Verschmutzungen letztlich nicht verhindert, können wir nur an die Besucher appellieren, anfallenden Müll an den dafür vorgesehenen Orten zu entsorgen“, teilt Peter Möbius mit.

Hinsichtlich wechselnder und hoher Schausteller-Preise, die voriges Jahr ebenfalls Gegenstand von Kritik waren, sind der Stadt allerdings die Hände gebunden. „Wir haben freie Marktwirtschaft und wir alle wissen, wie sich die Preise für Energie entwickelt haben. Da brauchte man zuletzt nur mal über das Frühlingsfest in Erfurt zu gehen“, räumt Möbius ein. Trotzdem hätten die Schausteller der Stadt ein Entgegenkommen signalisiert.

Den Auftakt bildet am Freitagabend die feierliche Eröffnung auf dem Marktplatz in Bad Frankenhausen mit der Krönungszeremonie. Die amtierende Fliederkönigin Tanja I. bekommt fortan wieder eine Fliederprinzessin zur Seite gestellt, die Tanja I. dann im kommenden Jahr beerben wird.

Nach der Pandemie waren im vergangenen Jahr auf einen Schlag gleich beide Fliederhoheiten vakant, darum rückte Tanja Böhme direkt zur Königin auf und amtiert nun ein zweites Jahr als Fliederkönigin.

Programm des Fliederfestes in Bad Frankenhausen

Freitag: 17 Uhr: Eröffnung der Fahrgeschäfte auf der Schlosswiese; 18.45 bis 22 Uhr: Feierliche Eröffnung auf dem Marktplatz mit Krönung der Fliederhoheiten für die Amtsperiode 2023/24; 20 bis 02 Uhr: „Fliederbeatz-Party“ im Festzelt

Samstag: 10 Uhr: Eröffnung des Markttreibens und der Fahrgeschäfte; 10.30 Uhr: Orgelmusik zum Fliederfest mit Orgelführung in der Unterkirche; 13 Uhr: Fliederparade – Die Fliederhoheiten und viele Gasthoheiten präsentieren sich beim Umzug durch Bad Frankenhausen; Umzugsstrecke: Start am Schloss (Regionalmuseum), 13.30 Uhr Anger – Vorstellung der Hoheiten, 14.30 Uhr Fliederbaumpflanzen unterhalb des Hausmannsturms, 15 Uhr Fotoshooting, 16 Uhr Autogrammstunde am Schloss; Festzelt: Ganztägig geöffnete Riesen-Hüpfburg-Welt (gratis für Kinder), 10 bis 11 Uhr DJ MikeHaPunkt, 11 bis 11.30 Uhr Doncalli Kindertheater, 11.30 bis 12 Uhr Kindertanzgruppe der Tanzschule Tanz & Bewegung Schadowske, 12 bis 15 Uhr Auftritt des Alleinunterhalters Ronald Gäßlein, 15.30 bis 16 Uhr Doncalli Kindertheater, 15.30 bis 17 Uhr Kinderschminken, 16 bis 18 Uhr DJ MikeHaPunkt, 20 bis 01 Uhr BiBa und die Butzemänner

Sonntag: 10 Uhr: Eröffnung des Markttreibens und der Fahrgeschäfte; Festzelt: 10 bis 14 Uhr Frühshoppen mit „Die Hiesigen – Einfach schöne Blasmusik“ inklusive Fassanstrich (30 Liter Freibier), 14 bis 15 Uhr DJ MikeHaPunkt