Projekt im Kyffhäuserkreis: Individuelles Lernen statt Schuleschwänzen

Das ist der Klassenraum, in dem die Schüler vom Projekt „Getting back on track" lernen.

Kyffhäuserkreis. Mehr Schüler ohne Abschluss: Ein neues Projekt bemüht sich um Schulverweigerer. Damit dieses doch noch einen Abschluss schaffen.

Die Sommerferien haben längst begonnen. Im Wippertor sitzen dennoch zehn Schüler und lernen für ihren Schulabschluss. Ende des Monats haben sie drei Wochen Urlaub, dann geht es für sie wieder los im Klassenzimmer des Sondershäuser Bildungsvereins. Hier werden Jugendliche unterrichtet, die bisher mit Schule wenig anfangen konnten. „Sie sind entweder gar nicht mehr zur Schule gegangen oder waren dort, aber haben nichts gemacht oder störten ständig den Unterricht“, erklärt Andrea Hagenbruch.

Gemeinsam mit Petra Ball und für den Deutschunterricht Michaela Ludwig gehört sie zum Projekt, das „schuldistanzierten“ Jugendlichen doch noch einen Abschluss ermöglichen soll. Seit November läuft das Projekt im Kyffhäuserkreis, Saalfeld-Rudolstadt und Jena. Projektträger sind im Kreis der Sondershäuser Bildungsverein und das VHS Bildungswerk Roßleben, sodass neben der Sondershäuser Klasse auch eine Arterner mit zehn Jugendlichen betreut wird.

Zehn Schuljahre sind Pflicht

Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Freistaats. Ob es das halten kann, was sich alle versprechen, das wird sich noch zeigen. 24 Monate werden die 15- und 16-Jährigen Teilnehmer darauf vorbereitet, extern ihren Hauptschulabschluss zu schaffen. „Das wird nicht einfach“, sagen Andreas Hagenbruch und Petra Ball jetzt schon. Aber sie sehen auch, dass der Bedarf für ein solches Projekt viel größer ist und deutlich früher ansetzen sollte, als bei Schülern – künftig – im zehnten Schulpflichtjahr. Derzeit betreuen sie Schüler ab 15 Jahren. Die Probleme aber beginnen viel früher, so Hagenbruch.

Die Schulpflicht dauert in Thüringen zehn Schuljahre und endet in dem Schuljahr, in dem der Schüler das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Die Zahl der Jugendlichen, die im Kreis ohne Abschluss die Schule verlassen haben, lag zuletzt wieder über dem Schnitt. „Ein Rückschritt“, sagt Anne-Kathrin Weißleder vom Sozialamt. 11,5 Prozent der Schüler haben nach Angaben des Statistischen Landesamtes im vergangenen Schuljahr keinen Abschluss erreicht. 9,3 Prozent waren es im Thüringer Durchschnitt. „Vor Corona lagen die Zahlen unter dem Thüringen-Durchschnitt“, so Weißleder. Die durch die Pandemie bedingten Schulschließungen haben es denen, die ohnehin nicht gern kamen, noch leichter gemacht, der Schule fernzubleiben. Andere verloren den Anschluss. „Die Probleme, die daraus erwachsen sind, werden uns noch lange begleiten“, sagt Weißleder.

In den 1990er-Jahren war die Zahl der Schüler ohne Abschluss schon einmal hoch, lag bei 15 Prozent. Zwischenzeitlich hatte man sie halbiert, sagt Sozialamtsleiterin Sabine Bräunicke. Rund 5 Prozent waren es laut Statistik vor der Pandemie. „Wir können es uns aber nicht erlauben, auch nur einen Jugendlichen zu verlieren.“

57 Bußgeldverfahren wegen Schuleschwänzens

Einfluss habe das Jugendamt auf die Schulkarriere kaum, so Bräunicke. Man könne nur unterstützen, die Familien mit Problemen. Und mit begleitenden Maßnahmen. Seit 2013 gibt es Schulsozialarbeiter. Inzwischen sind es 17 und zwei Projektmitarbeiter mit Schwerpunkt schulbezogene Lernbegleitung an 22 Schulen. Unterstützung sollen auch Projekte wie „Mehr Schulerfolg gestalten“ an den Gemeinschaftsschule Ebeleben, Artern und Bad Frankenhausen bieten. Alternative Unterrichtsmethoden, Förderung der Lesekompetenz und eine individuelle Unterstützung der Schüler werden hier gefördert.

Wer schwänzt, dem droht in Deutschland ein Bußgeld. 2022 hat die Ordnungsbehörde des Kreises 69 Bußgeldverfahren nach dem Thüringer Schulgesetz wegen verschiedener Verstöße eingeleitet – der Großteil wegen Schwänzens. 30 Verfahren betrafen Jugendliche. 27 Verfahren waren gegen Eltern von Kindern bis 14 Jahren gerichtet, deren Kinder die Schule versäumt haben. 11.258 Euro Bußgeld wurden festgesetzt. Im Vergleich zu den Vorjahren würden sich die Zahlen der gemeldeten Schulschwänzer ungefähr im gleichen Rahmen bewegen, teilte das Amt mit.

Schuleschwänzen ist eines von vielen Problemen, die Andrea Hagenbruch nennt, wenn sie von den Jugendlichen berichtet, die in dem neuen Projekt sind. Zweieinhalb Jahre sei ein Jugendlicher nicht im Unterricht gewesen. Andere kommen zwar, aber stören massiv. Oder haben starke psychische Probleme. Ein Mächen leide an einer sozialen Phobie und habe eine ausgeprägte Angst im Umgang mit anderen Menschen.

Im Klassenverband zu lernen, fällt allen schwer. Auch deshalb ist das Projekt nur auf so wenige Schüler ausgelegt, um eine individuelle Betreuung zu ermöglichen. Das beginne bereits bei der Aufnahme. Für jeden habe es ein individuelles Gespräch gegeben, um alle Probleme zu hören. Die ersten Schüler kamen im November. Bis Januar füllte sich die Klasse, erzählt Hagenbruch.

In der Klasse werde dann zunächst geschaut, auf welchem Stand jeder ist. Danach richtet sich der individuelle Lernplan. Dazu gehört nicht nur der Schulstoff, sondern es gehe vielmehr darum, dass sie überhaupt regelmäßig erscheinen. „Sie sollen erst einmal gern kommen“, beschreibt Petra Ball. So kommt mancher erst mal nur drei Tage die Woche oder erst um 10 Uhr. Auch psychische Probleme werden angegangen und nach externer Hilfe gesucht.

Pause wird gemacht, wenn nichts mehr geht

Auch der Schulalltag ist nicht vergleichbar. Pausenklingeln nach 45 Minuten gibt es nicht. Pause ist, wenn man merkt, es geht nichts mehr. Mittagessen bereiten alle gemeinsam zu. „Fand am Anfang niemand gut. Jetzt haben sie selbst Ideen, was es geben soll“, erzählt Andrea Hagenbruch. Einmal im Monat unternehmen sie einen Ausflug. Auch das soll das Gruppengefühl stärken. Inzwischen sorgt es nicht nur dafür. Die Schüler bereiten den Ausflug auch vor und halten thematische Vorträge. Für einige ist damit der erste schulische Erfolg seit langem verbunden. „Denn wer nie in der Schule ist, immer stört oder nie mitmacht, bei dem gehen irgendwann alle – Lehrer wie Mitschüler – davon aus, dass er es sowieso nicht könne. Auch dagegen arbeiten wir hier an“, so Ball.

Neben drei Tagen mit Schulstoff gehen die Schüler auch an zwei Tagen in die Werkstätten des Bildungsvereins. In diesem Jahr probieren sie sich noch aus, im kommenden Jahr müssen sie in Vorbereitung des Abschlusses zwei Berufsfelder wählen, in denen sie neben den Fächern Mathe, Deutsch und Wirtschafts- und Sozialkunde eine theoretische und praktische Prüfung ablegen.

Bis dahin sei es noch ein weiter Weg. Das merken alle schon jetzt. Einer, der schon den Hauptschulabschluss hatte, aber seine zehn Pflichtschuljahre nicht, hört auf und beginnt eine Lehre. Ein Schüler wechselt in eine Behindertenwerkstatt. Ein Jugendlicher war gar nicht zu motivieren. „Trotz aller Bemühungen kam er nicht“, sagt Andrea Hagenbruch. Zwei Nachrücker warten schon.