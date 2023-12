Gerichtsbericht Kyffhäuserkreis Prozess am Sondershäuser Amtsgericht: Herzchen am BMW

Sondershausen Vorläufig eingestellt wurde ein Verfahren gegen einen jungen Mann aus Mühlhausen, der im März einen geparkten BMW im Sondershäuser Borntal beschädigt haben soll.

Ein 20-jähriger Mann hatte seinen BMW im März dieses Jahres auf dem Borntal-Parkplatz abgestellt, auch wenn der Wagen in der Vergangenheit schon mehrfach zum Gegenstand verschiedener Übergriffe geworden war. So wurden dem Fahrzeug schon drei Mal die Reifen zerstochen. Nun musste der Eigentümer am folgenden Morgen die nächsten Schäden feststellen: Jemand hatte in die Fahrertür die Aufschrift „Pussy“, ein Herz und drei Kreuze in den Lack geritzt.

Seine Ex-Freundin soll ihm dann einen Tipp gegeben haben. Sie habe in der Nacht einen Anruf von ihrer Freundin bekommen, die gerade mit einem Bekannten unterwegs sei, der wiederum gerade die Autotür „bearbeite“. Warum er das getan haben soll, bleibt wohl ungeklärt. Womöglich habe man dem Ex-Freund der gemeinsamen Bekannten eines auswischen wollen, so die Vermutung.

Der Angeklagte, ein zur Tatzeit 21 Jahre alter Lagerist aus Mühlhausen, bestritt vor Gericht, mit der Sache etwas zu tun zu haben. Allerdings habe man ihn dabei erwischt, wie er in einer Tankstelle mit der Tat noch geprahlt habe, gab der Geschädigte vor Gericht an. Die vermeintlichen Entlastungszeugen, ein befreundetes Pärchen, konnten dem Angeklagten am Ende auch nicht wirklich in der Sache helfen. Die Hintergründe blieben unklar.

Das Gericht stellte das Verfahren schließlich vorläufig ein. Der Angeklagte wurde aufgefordert, dem Geschädigten Schadensersatz in Höhe von 200 Euro zukommen lassen. Diese Summe fehle dem Geschädigten, der das Auto aufgrund des Schadens nur für 400 Euro anstatt der angestrebten 600 Euro verkaufen konnte. Zudem muss der Beschuldigte eine Geldauflage in Höhe von 300 Euro zahlen, die dem Klostergut Bonnrode zugute kommen soll.