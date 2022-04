Sondershausen. Der Journalist und Buchautor Alexander Osang las am Freitag, 22. April 2022, im Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen aus seinem Roman "Das Leben der Elena Silber".

Sondershausen. Im Rahmen des Welttag des Buches am 23. April las Publizist und Buchautor Alexander Osang bereits am Freitagabend im Bürgerzentrum Cruciskirche aus „Das Leben der Elena Silber“. Der biografisch geprägte Roman folgt dem Leben einer Frau und ihrer fünf Töchter durch das 20. Jahrhundert in der Sowjetunion und in Deutschland. Der Leseabend im Musiksaal des Bürgerzentrums wurde gemeinsam vom Leseportal der Cruciskirche und der Landeszentrale für politische Bildung organisiert.