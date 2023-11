Puppenspiel und Konzert im Kuhstall Friedrichsrode

Friedrichsrode. Am 9. Dezember heißt das Team vom Kunsthof gleich zu zwei Veranstaltungen im Künstlerdorf willkommen.

Am Samstag, 9. Dezember, bietet der Kunsthof in Friedrichsrode seinen Gästen gleich zwei Veranstaltungen an. Während am Nachmittag für Kinder ab sechs Jahren ein Puppenspielkonzert ins Künstlerdorf lockt, ertönt am Abend internationale Jazzmusik.

Das Puppenspielkonzert um 16 Uhr trägt den Titel „Des Kaisers Nachtigall“, bei dem das Blockflötenduo „Musica Soave“ und das Puppentheater „Handwerk“ das Märchen von Hans Christian Andersen mit barocker Musik zu neuem Leben erwecken, heißt es. Einlass im Kuhstall ist ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Am Abend ab 20 Uhr wird im Kuhstall Ro Gebhardt mit seinem Programm „International“ erwartet. Gebhardt ist einer der führenden europäischen Jazz-Gitarristen. Zu hören sein werden ausgefallene Arrangements, einige der bekanntesten Songs der Jazz-Latin-Literatur sowie Lieder aus seiner eigenen Feder. Einlass ist ab 19 Uhr.

„Eigentlich hatten wir vor, zwischen den beiden Veranstaltungen noch ein bisschen Weihnachtliches zu veranstalten. Da wir aber nicht gerne halbe Sachen machen, wurde beschlossen, im kommenden Jahr lieber einen gut vorbereiteten Weihnachtsmarkt mit ansässigen Künstlern und Freunden im schönen Hof stattfinden zu lassen“, erklärt Kunsthof-Chefin Annika Gast.

Dennoch bestehe die Möglichkeit, den Hof zu erkunden. „Wir stehen zwischen den beiden Konzerten bereit und zeigen gerne die Räumlichkeiten, die Werkstätten und Veranstaltungsplätze und geben Infos zu geplanten Höhepunkten 2024“, so Annika Gast.