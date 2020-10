Puppentheater in Sonderhausen zu Gast

Mit dem Stück „Abenteuer vom Feuerwehrmann“ gastiert das Puppentheater der Träume aus Oebisfelde in Sachsen-Anhalt in der Sondershäuser Schachtstraße. Es ist die dritte Station von Lajana und James Noldin, nachdem Veranstaltungen wieder erlaubt sind. 40 Plätze bietet das beheizte Zelt. Das Theaterstück für Kinder ab zwei Jahren wird an diesem Freitag und Samstag, jeweils 16 Uhr, und am Sonntag, 11 und 14 Uhr, aufgeführt.