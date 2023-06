Quadfahrer flüchtet in Sondershausen vor der Polizei

Sondershausen. In Sondershausen ist ein Quadfahrer vor der Polizei geflüchtet. Zunächst konnte er den Beamten sogar entkommen.

Ein 31 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag in Sondershausen mit seinem Quad vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, sei er und sein Fahrzeug den Beamten bereits bekannt. So wüssten die Beamten auch, dass der 31-Jährige keinen Führerschein besitzt.

Als die Polizei den Mann auf seinem Gefährt erwischte und einer Kontrolle unterziehen wollte, nahm er Reißaus. Mit Blaulicht und Sirene wurde er nun verfolgt, bis er dank Pollern in der Bloedaustraße seine Verfolger abschütteln konnte. Geholfen hat ihn seine Flucht allerdings nicht. Im Nachgang fertigten die Beamten diverse Anzeigen gegen den Beschuldigten an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.