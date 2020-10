Qualifizierung für Pflegeeltern im Kyffhäuserkreis

Eine Frau mit einem kleinen Kind an der Hand.

Am Freitag endet die Qualifizierung für neue Pflegeeltern im Kyffhäuserkreis. Zehn Bewerber hatten sich daran beteiligt. So viele, dass man zwei statt eines Kurses durchführen musste, erklärte Nicole Rosenau vom Jugend- und Sozialamt des Kyffhäuserkreises. Auch aktuell sei das Interesse als Pflegefamilie Kinder aufzunehmen noch groß. Es gebe weitere Gespräche mit Interessenten.

Im Kyffhäuserkreis gibt es aktuell 64 Pflegefamilien. Betreut wurden von ihnen bis September dieses Jahres 84 Kinder. Bei zehn Kindern und Jugendlichen sei die Betreuung beendet worden, führte Nicole Rosenau in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Montag aus. Im vergangenen Jahre hätten 84 Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien gelebt. Zwölf Hilfen seien beendet worden.